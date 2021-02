– Avskyelig å sette familien på gata

Fembarnsfaren Mohamed Jama (44) var i sjokk og ba om tid, da Boligbygg i Oslo kommune banket på døren med Namsfogden på slep. Utkastelsen lot seg ikke stoppe. Da rykket politiet inn i den lille leiligheten på Tøyensenteret, med tre væpnede patruljer for å gjennomføre utkastelsen.

– Jeg ringte min venn Bjarte, og sa «det har skjedd noe forferdelig, kan du komme», sier en preget familiefar.

KASTET UT: Fembarnsfaren Mohamned Jama. Foto: TV 2

– Traumatisk for barna

Kompis og nabo, Bjarte Breiteig, løp inn i leiligheten og ble møtt av det han sier var 8-10 bevæpnede politifolk.

– Det var ubehagelig og traumatisk for familien. Det gjør noe med ungdommene, å se far kjempe denne desperate kampen, forteller Breiteig til TV 2.

Nå vekker utkastelsen sterke reaksjoner i familiens nærmiljø på Tøyen.

Sindre Andresen, lederen i Tøyen sportsklubb, forklarer at Tøyen er «bygda i byen», der man hegner om nærskolen, sportsklubben og miljøet rundt.

– Det handler om mange små deler man må ha for å få motoren til å gå rundt. Utkastelsen er rusk i vårt maskineri, og da rokker man ved grunnvollene i hele Tøyenbygda, som vi kaller det.

Tre av barna til Mohamed Jama, som mandag ble satt på gata, har gått «Tøyenakademiet» - der de driver med trenerutvikling og drifter idrettshallen på kvelden.

Andresen var selv tilstede da politiet kom for å kaste dem ut.

Daglig leder i Tøyen Sportsklubb, Sindre Andresen. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV2

– Jeg synes det er «overkill» med tre kassebiler med politi, som skal komme og kaste ut en rolig familie som faktisk virker i samfunnet vårt, sier han.

– Det her finner vi oss ikke i. Du kan ikke behandle folka våre sånn.

Klump i halsen

TV 2 har tidligere skrevet at to av familiens ungdommer i første og andre videregående på Hersleb og Kuben var i gang med hjemmeskole da de måtte logge seg ut og fikk en halv time på å pakke sakene sine før Namsfogden plomberte døren til hjemmet deres.

Den minste sønnen i familien, Mustafe på ni år, var på skolen da søsken og foreldre ble satt på gata.

Mustafe Hassan Jama var på skolen da mor og farog søsken ble kastet ut av hjemmet sitt på Tøyen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det var trist, det var litt sånn kump i halsen å se på reaksjonene, og tenke på at minstemann var på skolen over gata, og ante fred og ingen fare. Han skulle hjem etter skolen, han, men så hadde han ikke noe hjem å dra til. Det var det jeg satt og tenkte på den kvelden, i hvert fall, sier han.

Pappa Mohamed forteller at sønnen lurte på om de var blitt «hjemløse» da han fortalte at de var kastet ut.

– Det var en kjip greie! sier Mustafe.

Hele «Tøyenbygda» stiller seg bak familien, som ble kastet ut av fordi familiens inntekt for 2020 ifølge klagen til Jamal var drøye 15.000 kroner over den veiledende grensen for å få kommunal bolig.

Skolen advarte mot flytting

Talsmann i Tøyenkampanjen, Bjarte Breiteig, har beskrevet at han ble vitne til den tristeste og mest opprørende situasjonen han har opplevd de 11 årene han har bodd på Tøyen.

Også skolen har engasjert seg sterkt i saken, og advart mot at familien måtte flytte av hensyn til ni år gamle Mustafe, som går i fjerde klasse.

«En flytteprosess og bytte til ny skole i Korona-tid med allerede strenge sosiale begrensninger vil kunne føre til belastninger som vår elev vil ha store vansker med. Skolen mener det vil være til elevens beste å fortsette på Tøyen», heter det i en erklæring underskrevet av rektor og sosiallærer ved Tøyen skole.

Mustafe har innlagt dren på grunn av luftveisplager, og er hørselssvekket. Skolen advarer mot å ta fra ham det tilrettelagte opplegget de har bygget opp.

Rektor vil ikke kommentere den konkrete saken, men sier at en rolig og stabil bosituasjon og en trygg nærskole betyr mye for at barn skal kunne lære.

– Når du får stor mobilitet, som vi har her på Tøyen, så fører det til at barn må flytte, og når eleven må flytte midt i et skoleår og komme inn i et nytt sosialt miljø, så det er veldig uheldig, sier rektor Hilmar Berge Flatabø til TV 2.

Byrådsdirektør fulgte ikke opp vedtak

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran bekrefter at overskridelse av inntektsgrensen er grunnlaget for utkastelsen.

— Jeg ser godt at det er utfordrende for familien, men det er altså slik at det er veldig mange som står uten bolig i bydel gamle Oslo, og vi må prioritere de som er mest vanskeligstilt og tilfredsstiller kriteriene, sier Pran.

Grunnen til at familien ble kastet ut før klagen deres var ferdig behandlet er at boligenheten i Gamle Oslo har delt saken i to - familien fikk først et avslag og varsel om utkastelse, og da de deretter fikk en ny mulighet til å søke var det en sak for seg, ifølge Pran.

SVs stortingskandidat Marian Hussein mener bydelsdirektøren burde fulgt opp et vedtak i bydelsutvalget i Gamle Oslo om å stoppe alle utkastelser under koronapandemien, men Pran sier han forholder seg til byrådets regelverk.