Britiske medier: Innbruddstyver slo til mot Premier League-manager

Maskerte menn skal ha tatt seg inn i Everton-manager Carlo Ancelottis bolig fredag. Fotballprofilens datter skal ha forstyrret dem, slik at de flyktet.

Flere engelske medier, blant dem Sky Sports og Liverpool Echo , omtaler episoden i Premier League-managerens hjem.

Merseyside-politiet oppgir ikke Ancelottis navn i politirapporten, men opplyser i en uttalelse at to maskerte menn iført vanntette klær skal ha tatt seg inn på en eiendom i Crosby ved 19.30-tiden fredag.

De fikk med seg en safe fra stedet, men Ancelottis datter skal samtidig ha forstyrret dem såpass at de flyktet.

Ifølge politiet ble ingen av dem som bor i huset skadd. Everton-manager Ancelotti skal ikke ha vært hjemme da episoden fant sted.

Etterforskning pågår i saken.

«Gjerningsmennene er beskrevet som å ha vært iført svarte vanntette klær, muligens med hvit skrift på, og finlandshetter», skriver politiet.

Fredag bekreftet Ancelotti at det er stor sjanse for at Joshua King får spille fra start i søndagens TV 2 Sumo-sendte kamp mot Fulham kl. 20.00.

