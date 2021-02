Wilder tror Berge er tapt Sheffield United: – Vil spille for et topplag

Det er bare et drøyt år siden Sander Berge ble hentet fra Belgia og Genk til Sheffield United. Overgangssummen på mellom 200 og 250 millioner kroner gjorde nordmannen til tidenes dyreste overgang for Sheffield United, men oppholdet blir neppe av den langvarige sorten.

– Jeg tror dette alltid har vært et springbrett for Sander. Han ønsker å spille på det høyeste nivået, han ønsker å spille Champions League jevnlig og han vil spille for et topplag. Vi ga ham en mulighet til å vise fram sine ferdigheter og den har han tatt. Spiller han godt så gjør han oss til et bedre lag, men jeg vet at den dagen vil komme, innrømmer manager Chris Wilder til TV 2.

Wilder har selv omtalt Berge som Sheffield Uniteds «viktigste spiller» denne sesongen, men 53-åringen virker å ha innsett at han må forberede framtiden uten sin norske midtbane-elegant.

– Jeg vet at Sander ikke kommer til å være her til han er 32 år, men vi nyter å jobbe med ham og forhåpentligvis har han noen kamper igjen som Sheffield United-spiller. Jeg forstår det om han drar og skjer det, så skjer det med vår velsignelse, sier Wilder, og legger til:

– Jeg ønsker Sander alt det beste. Tror jeg han kan spille for en toppklubb? Absolutt, men for at det skal skje må han fortsette å gjøre det godt her.

22-åringen er godt i gang med rehabiliteringen etter skaden han pådro seg mot Manchester United før jul, men trolig er han ikke tilbake på banen før april.

– Å miste en så innflytelsesrik spiller var virkelig skuffende for både oss og ham. Forhåpentligvis får han de siste 6-8 ukene av sesongen. Han jobber hardt og han er på god plass for øyeblikket, forteller Sheffield United-sjefen.

«The Blades» ligger for øyeblikket sist i Premier League med elleve poeng etter 23 kamper. I skrivende stund er avstanden opp til sikker plass tolv poeng, men Wilder har ingen planer om å gi opp.

– Vi har en enorm utfordring foran oss, men spillerne spiller ganske bra for øyeblikket. Vi har noen tøffe lag foran oss, men vi vet at vi kan vinne kamper i denne divisjonen. Vi må ha litt flaks, vi må holde oss friske og forhåpentligvis får vi noen spillere tilbake fra skade ganske snart, sier Wilder, og legger til:



– Jeg tror vi kan gjøre det ukomfortabelt for de lagene over oss. Jeg kan ikke sitte her å spå hvor mange kamper vi kommer til å vinne, men jeg tror vi kan vinne fotballkamper og forhåpentligvis vinner vi nok til å holde oss i divisjonen.

