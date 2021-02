Åpnet opp om behov for økonomisk hjelp – fikk tilsendt slibrige meldinger og nakenbilder

Før jul sto trebarnsmor Veronica Håkensbakken (32) frem med at hun slet økonomisk og trengte hjelp til julen. Responsen var overveldende, men ikke alle hadde som eneste hensikt å hjelpe.

Lørdag skrev TV 2 om sexologen Silje som er lei penisbilder og sexforespørsler, og ber norske menn om å skjerpe seg.

Problematikken med uønsket oppmerksomhet kjenner 32 år gamle Veronica seg godt igjen i, etter at hun åpnet seg om sin livssituasjon i lokalavisen før jul.

– Det er et forsøk på å utnytte meg fra så mange menn. Er dette liksom blitt normalt?, lurer hun.

Hadde ikke råd til å feire jul

Før jul sto trebarnsmoren frem om sin økonomiske situasjon. Hun lever av uføretrygd etter at hun for noen år siden fikk diagnosen ME, og ikke klarte å stå i jobb samtidig som hun tok vare på familien.

Veronica fortalte til lokalavisen at hun måtte be om hjelp til jul hos en hjelpeorganisasjon, noe som førte til stort engasjement og mye støtte.

Artikkelen ble delt i flere av landets lokalaviser, og overveldende mange tok kontakt og ville hjelpe.

– Folk kom med klær, leker og gaver til barna mine. Noen vippset generøse bidrag, og andre kom med ved. De fleste av dem var menn, forteller Veronica.

Fikk nakenbilder og slibrige meldinger

Det var imidlertid ikke all responsen som var like hyggelig for 32-åringen.

– Det var noen titalls menn som insisterte på å holde kontakten etter å ha hjulpet meg, forteller hun.

I begynnelsen var hun så overveldet og takknemlig for støtten at hun ikke forstod hvilke hensikter flere egentlig hadde.

UØNSKET: Veronica fikk flere upassende meldinger etter at hun delte sin historie. Foto: Privat

– Litt etter litt ble flere av mennene mer ivrige på melding og Snapchat. De skrev «er du alene nå?» eller «kan jeg komme med noen varer?», forteller Veronica.

Meldingene ble raskt mer upassende, og hun fikk etter hvert tilsendt nakenbilder fra flere.

– Mennene mente det var «synd at en så deilig alenemor skulle slite sånn», og at de ville hjelpe meg, fortsetter hun.

Andre tilbød henne turer på hotell når barna var bortreist, og sa at de kunne dele seng.

– Jeg ville stå frem for å vise at vi er flere som sliter, så andre kanskje tør å be om hjelp. Det er veldig personlig og skammelig at noen tar seg frihet til å utnytte den situasjonen, sier Veronica.

– Flere var gift

Veronica søkte opp flere av mennene som hadde kontaktet henne på Facebook, og ble overrasket over det hun fant.

– Jeg så at de var gift alle sammen og hadde barn selv, og da ble alt veldig ubehagelig, forteller trebarnsmoren.

Særlig vanskelig synes Veronica situasjonen var ettersom hun selv var ganske ensom i perioden.

– Så jeg tenkte jo først at det var hyggelig med litt oppmerksomhet, men det gikk raskt til veldig upassende meldinger, sier Veronica.

Vanskelig å takke ja til hjelp

Nå opplever Veronica at det har blitt vanskelig å ta imot hjelp.

– Jeg er blitt veldig skeptisk til om det er hjelp, eller en måte å lure meg til sengs på. Det gjør meg veldig sårbar i ettertid når folk fortsatt spør om jeg trenger noe, forteller hun.

Hun er særlig sjokkert over hva folk har fått seg til å skrive med tanke på den sårbare posisjonen hun står i.

– Det var på ingen måte en kontaktannonse, men slik oppfattet altså disse mennene det, sier hun.

Samtidig er hun glad for å ha hjulpet andre, som forteller henne at de har stått frem og nå tør å be om hjelp selv.

Hun vil også rette en stor takk til dem som betingelsesløst har ønsket å hjelpe henne, og til folk som har sendt støttende meldinger.

– De er virkelig gode mennesker, sier Veronica.