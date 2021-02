Opptur for Mowinckel: – Jeg er veldig lettet, for det har vært en jævlig stor kamp

Cortina/Bergen (TV 2): Den alvorlige kneskaden har satt sitt preg på Ragnhild Mowinckel (28), som ikke har fått det til å fungere slik vi er vant med å se henne.

Fornøyd Mowinckel

Lørdagens utfor ble derfor en opptur for moldenseren. Tiendeplass og 99 hundredeler opp til gullvinner Corinne Suter sendte smilet tilbake på ansiktet til den doble sølv-vinneren fra OL i 2018.

Niendeplassen fra rennet i Val d'Isere før jul er det beste Mowinckel hadde prestert i verdenscupen denne sesongen.

– Jeg er i alle høyeste grad fornøyd, sier Mowinckel til TV 2.

Hun hadde 62 hundredeler opp til en medalje etter å ha kjørt solid, spesielt i første del av løypen.

Mowinckel har vært opptatt av å ta steg for steg for å finne tilbake til formen og tørre å belaste kneet slik hun gjorde før skaden.

– Man er der at man tør å gi gass og henge med. Det har vært ekstremt forløsende og deilig å kjenne at nå kan du prege startlisten. Jeg er veldig lettet, for det har vært en jævlig stor kamp. Jeg føler at jeg er på et sted at dette er noe jeg kan bygge videre på.

Etter femteplassen i super-G var det med norske øyne størst forventninger til Kajsa Vickhoff Lie (22) på utforen, men bærumsløperen maktet ikke å følge opp det resultatet. Hun ble nummer 16.

Før løpet sa hun at hun skulle bevege seg som i en vals.

– Det ble en rotete vals denne gangen. Jeg er litt på feil side av risikolinjen, sier Lie til NRK.

– Feil side av risikolinjen

Lørdagens utforløype ble av flere beskrevet som så enkel at det var vanskelig å kjøre fort.

– I dag måtte jeg gjøre noe jeg ikke har gjort før siden jeg ikke var raskest på treningene. Man må bare se på video og prøve å gjøre risikere det man kan, men jeg ble litt på feil side av risikolinjen i dag, forklarer Lie til TV 2.

Hun gledet seg stort over oppturen til lagvenninne Mowinckel.

– Utrolig kult å se Ragnhild med et helt annet kroppsspråk i dag. Jeg har ikke vært bekymret, for kjøringen er jo det. Det er kult å se at hodet også er der.

Sveits kunne igjen juble for gull i VM. Suter kapret førsteplassen og gullet foran Kira Widle fra Tyskland og landskvinne Lara Gut-Behrami, som vant torsdagens super-G.