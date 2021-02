Rørt mamma Ruud etter sønnens milepæl: – Tårene triller

– Det er for spennende for meg. Jeg sitter og er veldig konsentrert og er i sonen. Det er enormt gøy og enormt imponerende. Det vipper fram og tilbake og de holder hodene kaldt, og det er mange aspekter som må håndteres under en kamp som Casper gjør veldig bra i dag, innleder Lele Ruud til TV 2.

Etter nattens seier mot Radu Albot fra Moldova avanserte Casper Ruud for første gang i karrieren videre til fjerde runde i en Grand Slam-turnering, mens mamma Ruud sitter hjemme på andre siden av jordkloden i Norge.

– Jeg sitter alene i mørket og tårene triller. Det er så mange ting som vi har snakket om i flere år og sesonger om det å nå mål. Jeg blir veldig rørt.

RØRT: Lele Ruud tok til tårene da sønnen Casper slo Matteo Berretini i French Open i 2019 også. Foto: Erik Johansen

– Gudskjelov for FaceTime. Jeg snakket med de etter kampen i natt. Han var en hard nøtt å knekke og vi kjenner både spiller og trener godt. Det var en tøff batalje og de fotfulgte hverandre hele tiden.

Ruud vant med sifrene 6-1, 5-7, 6-4 og 6-4, og tre år etter at 22-åringen fra Snarøya opplevde karrierens høydepunkt den gang, da han vant første runde i Australian Open og tok seg videre til andre runde, skal han spille fjerde runde i samme turnering.

– Dette er en milepæl

– Det er 16 spillere igjen av 128 til start og alle de beste i verden er med, så dette er en milepæl for Casper og teamet. Dette er stort, og det er det vi jobber for dag ut og dag inn. Det som Capser gjør, gjør seg ikke selv og han må prestere på sitt høyeste nivå i hver enkelt kamp.

Ruud har tidligere spilt tredje runde i både Roland Garros og US Open, men har aldri tatt seg videre. Eurosport-kommentator og -ekspert Sverre Krogh Sundbø lot seg imponere over spillet til Ruud natt til lørdag.

– Det er ganske spektakulært at en nordmenn er i tredje runde på det som kanskje raskeste dekket som er spilt på noensinne. Det at han når fjerde runde på dette dekket er god illustrasjon på at han har tatt steg som tennisspiller. Det å slå seg inn topp 16 på en lynrask hardcourt er ikke lett, sier Krogh Sundbø til TV 2.

– Hva tenker du om utviklingspilen hans?

– Dette viser at arbeidet hans virker. Han tar stegene som trengs. Tidligere har han av og til sett litt bortkommen ut og ikke fått bruke forehanden, og fotarbeidet har vært litt under pari, sier han, før han fortsetter:

– Nå viste han evnen til å reagere lynraskt og brukte fotarbeidet. Nå så det ut som at han tenkte litt klarere når det går fort, og det lover utrolig godt.

Samtidig tangerer Ruud sin far Christian Ruuds beste resultat. I 1997 nådde far og trener Ruud fjerde runde i samme turnering.

– Dette var en av de få rekordene han hadde igjen, og nå har jeg tangert den. Han har hatt den her på meg en god stund, så det er absolutt veldig deilig å tangere rekorden hans Han gjorde det samme før jeg ble født, så det sier litt om hvor lenge siden det er, sier Ruud til Eurosport.

JUBLET FOR SEIER: Casper Ruud er klar for fjerde runde. Foto: Brandon Malone

– Trenger ikke å være over

Nå venter Andrej Rublev i neste runde. Rublev slo spanske Feliciano Lopez i tre strake sett i tredje runde og er fortsatt ubeseiret i 2021.

– Nå har Rublev favorittstemplet på papiret, men vi er ikke så glad i papiret. Det handler om dagsform, dekke og vind og vær, sier Lele Ruud.

Ruud har spilt mot Rublev, som er ranket som nummer syv i verden, to ganger tidligere og begge oppgjørene har endt med russisk seier, men Ruud-leieren lever fint med at russeren har favorittstempelet.

– Det er klart at Rublev hadde en bra 2020-sesong og omtrent ikke tapte en kamp og han spiller bra og aggressivt, men det er litt deilig å ikke være høyeste ranket på papiret i neste oppgjør.

Eurosport-kommentator og ekspert Krogh Sundbø vil likevel ikke utelukke en tennissensasjon.

– Før turneringen så jeg på Rublev som en av de store overraskelsesmennene. Likevel trenger det ikke å være over for grusspesialisten fra Snarøya, for alle tenniskampene lever sitt eget liv. Plutselig kan Casper spille tidenes kamp hvor alle gamene spilles på toppnivå, men Rublev er storfavoritt.