Thingnes Bø: – Jeg skjønte det ikke

Johannes Thingnes Bø hevder han ble feilsekundert under sprinten, men det tilbakeviser landslagssjefen. – Det hadde ikke så mye å si for sluttresultatet, sier stryningen dagen derpå.

Pokljuka/Bergen (TV 2): Det var i et intervju med NRK etter femteplassen på fredagens jaktstart at Johannes Thingnes Bø mente at han ble feilsekundert av det norske støtteapparatet.

Han mener beskjedene var rotete og at han gikk fra å være 17 sekunder bak Sturla Holm Lægreid til plutselig bare to sekunder. Tallene fra IBU viser at Thingnes Bø gikk fra drøyt 15 sekunder til to sekunder bak landsmannen mellom passeringspunktene 8,1 og 9,1 kilometer.

Dagen derpå flirer Thingnes Bø over at uttalelsen har fått så mye oppmerksomhet.

– Det var vanlig sekundering som vi hørte. Det var jevnere enn det man er vant til. Da jeg gikk meg oppover på listene, så skjønte jeg ikke det fordi jeg hadde ikke hørt tidligere på runden at det var så tett, sier Thingnes Bø til TV 2 lørdag.

– De postene var bare 300 meter etter hverandre. Det er sånt som skjer

Landslagssjef Per Arne Botnan mente på sin side overfor statskanalen at all sekundering hadde gått som den skulle.

– Jeg var i godt driv på den siste runden. Uavhengig av hvilken beskjed jeg hadde fått, så var jeg innstilt på å gå bra. Jeg hadde mye energi å spe på med. Det hadde ikke så mye å si for sluttresultatet, sier Thingnes Bø.

For selv om han, som så mange ganger før, leverte beste langrennstid på sprinten ble de to bomskuddene på den første skytingen skjebnesvangre. Thingnes Bø havnet med det på en skuffende femteplass i den første individuelle øvelsen i VM.

– Jeg har truffet bra med inngangen til mesterskapet. Det hjelper som regel på en sprint og kanskje en normal å gå fort. Når det er jaktstart og fellesstart, så samles gruppene seg og skytingen blir avgjort. Jeg har jo som mål å løsrive meg fra feltet. Da må jeg være offensiv fra start på samtlige renn, sier Thingnes Bø.

Han går ut 22,5 sekunder bak sprintvinner Martin Ponsiluoma på søndagens jaktstart. Det er bare ett hundredel opp til fjerdeplasserte Johannes Dale og 9,6 sekunder til Emilien Jaquelin på bronseplassen.