Forsvarer: – Trump ba tilhengerne opptre «fredelig og patriotisk»

Donald Trumps forsvarere hevder han aldri sa noe som gjorde ham ansvarlig for stormingen av Kongressen. En telefonsamtale viser at Trump heller ikke forsøkte å stanse mobben.

Fredag la Trumps forsvarere fram sin prosedyre i riksrettssaken. De argumenterte for at Trump ikke hadde sagt noe som gjorde ham ansvarlig for stormingen av Kongressen.

I sin tale før stormingen ba Trump tilhengerne marsjere mot Kongressen og kjempe. Men dette var ikke bokstavelig ment, ifølge forsvarer Michael van der Veen.

Trump skal ha nektet å stanse mobben som sto bak stormingen av Kongressen under en telefonsamtale med republikaner Kevin McCarthy. Foto: Mandel Ngan / AP

Forsvarerne viste også en video der flere demokrater sier «kjempe som faen». De mener dette viser at Trump bruker vanlig politisk retorikk på lik linje med andre politikere. I tillegg framholdt forsvarerne at budskapet i Trumps tale var langt innenfor grensene for ytringsfriheten.

– Fredelig og patriotisk

Van der Veen viser også til at Trump i talen ba tilhengerne opptre «fredelig og patriotisk». Forsvareren mener det ikke finnes noe grunnlag for riksrettssaken, og han langet ut mot demokratene som har startet den.

– Som alle andre politisk motiverte heksejakter venstresiden har bedrevet de siste fire årene, er denne riksrettssaken fullstendig løsrevet fra fakta, bevis og interessene til det amerikanske folk.

Advokat Bruce Castor viste til at flere av dem som stormet Kongressen, er anklaget for å ha planlagt voldshandlinger i forkant. Da kan ikke Trumps tale ha vært utslagsgivende, argumenterte han.

– Hvem i helvete tror du at du snakker til?

I en telefonsamtale med republikaner Kevin McCarthy under stormingen av Kongressen skal Trump ha nektet å forsøke å stanse mobben, dette melder CNN.

Den tidligere presidenten skal ha sagt at mobben brydde seg mer om valgresultatene enn McCarthy gjorde.

– Vel, Kevin, disse menneskene er mer oppgitt over valget enn det du er, uttalte Trump under samtalen.



Leder i representantenes hus, Kevin McCarthy, skal ha tryglet Donald Trump om å stanse mobben 6. januar. Foto: Evan Vucci / AP

McCarthy skal ha insistert for at dette var Trump sine tilhengere, og tryglet ham om å be dem stanse stormingen.

Samtalen beskrives som svært amper. McCarthy var rasende og fortalte presidenten at mobben forsøkte å bryte seg inn på kontoret gjennom vinduet.

På ett tidspunkt skal McCarthy ha ropt «hvem i helvete tror du at du snakker til?».

Republikanere raser mot Trump

Disse detaljene har blitt beskrevet av flere republikanere. Jamie Herrera Beutler er blant de ti republikanerne som stemte for å stille Trump for riksrett.

– Du må se på hva han gjorde under opprøret for å avgjøre hva han tenkte på. Det demonstrerer for meg at han enten ikke brydde seg, noe som er straffbart, fordi du kan ikke akseptere et angrep på egen jord. Ellers ville han at det skulle skje og syntes at det var greit, noe som gjør meg veldig sint, sa Beutler.

Jamie Herrera Beutler går hardt ut mot den tidligere presidentens håndtering av opprøret 6. januar. Foto: Al Drago / AFP

Det har tidligere blitt bekreftet at telefonsamtalen fant sted, og noen av detaljene har allerede blitt delt av McCarthy selv.

Brukte kort tid på prosedyren

Dette skjer i riksrettssaken mot Trump * Riksrettssaken mot USAs tidligere president Donald Trump ble innledet 9. februar og finner sted i det amerikanske Senatet. * Mandag oversendte Trumps forsvarere et 78 sider langt forsvarsskrift til Senatet. * Tirsdag ble det holdt en debatt og avstemning om hvorvidt grunnloven tillater riksrett mot en ekspresident. 56 senatorer, hvorav seks republikanere, stemte for, mens 44, alle republikanere, mente at saken måtte henlegges. * Anklagerne i saken er en gruppe demokrater som sitter i Representantenes hus. De framførte sine argumenter onsdag og torsdag. * Under aktoratets prosedyre ble det vist fram videoopptak fra stormingen av Kongressen. Noen av opptakene fra overvåkingskameraer var ikke tidligere offentliggjort. * Fredag la Trumps forsvarere fram sine argumenter. De har opptil 16 timer til disposisjon, men brukte drøyt tre timer før de satte punktum for sin prosedyre. * Etterpå fikk senatorene fire timer til å rette skriftlige spørsmål til både aktoratet og Trumps forsvarere. Den seansen var ferdig etter et par timer. * Anklagerne hadde mulighet til å be om at det innkalles vitner, men det blir ikke gjort. Trump har tidligere sagt at han ikke ønsker å forklare seg. * Lørdag blir dermed trolig siste dag av riksrettssaken og skal brukes til sluttprosedyrer og avstemning om skyldspørsmålet. En avstemming kan skje i 21-tiden lørdag norsk tid. * Senatet fungerer som jury i saken, og domfellelse krever to tredels flertall. 67 av 100 senatorer må altså finne Trump skyldig for at han skal dømmes. * Demokratene og Republikanerne har 50 seter hver i Senatet. Kilder: NTB, Cnet, The New York Times, AFP, CNN

Trumps forsvarere brukte om lag tre timer på å legge fram sine argumenter fredag. Etterpå fikk senatorene fire timer til å rette skriftlige spørsmål til både aktoratet og Trumps forsvarere. Den seansen var ferdig etter et par timer.

Flere av senatorene ville vite hva Trump visste om stormingen. Senatorene Susan Collins og Lisa Murkowsk spurte «hva han spesifikt gjorde for å avslutte angrepet» og når han gjorde det, skriver CNN.

Både Collins og Murkowski var blant de seks republikanerne som stemte for at grunnloven åpner for at en ekspresident kan stilles for riksrett.

Van der Veen sa igjen til at det spørsmålet ikke er etterforsket godt nok av anklageren, og viste til at det var «mye kontakt mellom kontakt mellom myndighetene» om sikkerheten før opptøyene 6. januar.

Collins og Murkowski ba i det skriftlige svaret forsvarerne om å være så detaljerte som mulig og var ikke fornøyde med svarene de fikk. Trump skal derimot være godt fornøyd med forsvarernes innsats fredag, ifølge kanalen.

Veien videre

Den hurtige saksgangen legger opp til at lørdag kan bli siste dag av riksrettssaken. Dagen skal brukes til sluttprosedyrer og en endelig avstemning om skyldspørsmålet. En avstemming kan skje i 21-tiden lørdag norsk tid.

Aktoratet innkaller ikke vitner, som de hadde mulighet til, og det gjør at saken blir ferdig tidligere enn forespeilet. Trump har dessuten tidligere sagt at han ikke ønsker å forklare seg.

Skal Trump dømmes, må to tredeler av senatorene finne ham skyldig. Det vil si at alle demokratene og minst 17 republikanere må stemme for domfellelse – noe som neppe kommer til å skje.

Også i fjor ble Trump stilt for riksrett, og han ble da frikjent av republikanerne i Senatet. Han er den første presidenten som er stilt for riksrett to ganger i USAs historie. Han er også den første amerikanske presidenten som har vært tiltalt i en riksrettssak etter å ha forlatt Det hvite hus.