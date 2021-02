Marthe Skappel om skadene til moren: - Fant henne blå i badekaret

Marthe Skappel har vært tilstede flere ganger når hennes mor, Dorthe Skappel, har skadet seg eller gått gjennom operasjoner.

I en ny miniserie på TV 2 Sumo, «Dorthe Skappel - 25 år på skjermen», forteller og viser Dorthe de ulike hendelsene og tar seerne med på hennes operasjon for gallestein.

– Av en eller annen merkelig grunn så har det alltid vært Marthe som har vært med meg på slike operasjoner, forteller Dorthe.

– Har minner om at mamma roper

Marthe husker godt første gang moren ble hardt skadet - da gikk hun på barneskolen.

– Folk husker sikkert da hun trynet i akebakken og holdt på å bli lam, sier Marthe.

Dorthe ble påkjørt av en kjelke i korketrekkeren ved Frognerseteren. Kjelken hadde metall-negler foran som traff Dorthe midt i ryggen.

– Der var jeg - åtte år gammel, forteller Marthe og forklarer videre:

– Jeg har minner om at mamma roper: «Marthe! Marthe!», mens jeg stod igjen der alene.

Marthe ble stående og se at hennes mor ble fraktet avgårde i en ambulanse. Litt senere møtte hun på et vennepar av foreldrene sine som hjalp henne hjem.

– Det var traumatisk, forteller Marthe.

Blå fra pannen og ned

I et program av «Senkveld» skulle Dorthe være med å stupe på en innstilling. Det endte med et stort mageplass for God kveld Norge-programlederen som brast ut i gråt.

Dorthe kom hjem fra innspilling og Marthe var den første som så henne etter ulykken.

– Da fant jeg henne blå i badekaret, forteller Marthe.

Hun forklarer videre at hennes mor var blå fra pannen og ned på beina.

Da Dorthe skulle delta i danseprogrammet «Isdans» var hun uheldig på generalprøven.

BLÅTT ØYE: Slik så Dorthe Skappel ut etter at hun falt på skøyteisen. Her leder hun Gullruten i Bergen. Foto: Hommedal, Marit

– Isdans er vel egentlig den aller verste skaden jeg har vært gjennom, fordi det kunne gått ordentlig gærent, sier Dorthe.

58-åringen har aldri sett klippet av fallet selv, men forklarer at hun traff isen og sklei til siden.

– Da trodde nok de aller fleste at jeg hadde knekt nakken, forklarer Dorthe.

Også her var hennes datter Marthe tilstede.

– Kanskje det er jeg som bringer ulykke? sier Marthe spørrende.

«Dorthe Skappel - 25 år på skjermen»

Marthe har også vært tilstede og hentet Dorthe da hun valgte å ta ut silikon fra brystene sine.

– Det ble en større operasjon enn de hadde tenkt. Da var det jeg som måtte få alle beskjeder fra legene, mens mamma var helt ute, forteller 30-åringen.

Også i miniserien «Dorthe Skappel - 25 år på skjermen» er det Marthe som venter i gangen til operasjonen er gjennomført.

Etter at Dorthe hadde hatt smerteanfall i et halvt år viste det seg at hun hadde fått gallestein. Anfallene var så vonde at Dorthe selv mente det var like vondt som en fødsel.

– Marthe har vært den som har vært med på sykehuset alle gangene. Jeg tror hun begynner å bli litt lei, forteller Dorthe.

– Hun vil vel helst at jeg skal sitte i en gyngestol et eller annet sted tror jeg, ler Dorthe.