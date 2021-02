Hyller ekskona med hemmelig kallenavn

Etter litt over to år som ektepar valgte Justin Theroux (49) og Jennifer Aniston (52) å gå fra hverandre i 2017.

Det ser imidlertid ut til å være fortsatt god stemning mellom det fraskilte skuespillerparet.

Hemmelig kallenavn

På Anistons bursdag delte Theroux et bilde av Friends-stjernen på Instagram, der han gratulerte henne med dagen.

Han la også til et rødt hjerte og kaller Aniston «B».

HYLLET EKSKONA: Justin Theroux delte dette bildet av Aniston på Instagram. Foto: Justin Theroux' Instagram

Theroux bruker kallenavnet «B», selv om hun ikke har bokstaven i navnet.

Flere utenlandske medier har stilt seg undrende til kallenavnet, som han har brukt offentlig ved tidligere anledninger også.

Med hverandre i sorgen

Paret hadde flere hunder med hverandre, og sommeren 2019 begravet de hunden Dolly sammen. Det er altså ingen tvil om at de beholdt et nært vennskap etter at bruddet var et faktum.

Theroux uttrykte dyp sorg over å ha mistet hunden.

– Vårt mest lojale familiemedlem og beskytteren vår, Dolly A, la ned sitt sverd og skjold, skrev han på Instagram.

Paret gjennomgikk i 2018 det Theroux beskrev som en skånsom skilsmisse. Han uttalte at de skilte lag som gode venner.

Fridde på sin egen bursdag

– Vi er to bestevenner som har bestemt oss for å slutte å være et par, men vi ser fram til å gå videre med vennskapet som vi setter så høyt, sa han den gangen.

De møttes for første gang i 2008 på filmsettet til «Tropic Thunder», der de ble introdusert for hverandre av sin felles skuespillerkollega Ben Stiller.

I 2012 forlovet de seg, da Theroux fridde på sin egen bursdag.

Eksteskapet ble Anistons andre. Hun var tidligere gift med Brad Pitt. Skilsmissen vakte stor oppsikt da Pitt angivelig forlot Aniston til fordel for Angelina Jolie.