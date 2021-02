Landslagsprofiler på vei bort fra Vipers – dette kan bli erstatterne

Det er «silly season» i håndballen.

I Norges beste klubb på kvinnesiden, Vipers Kristiansand, står landslagsspillere i kø både inn og ut av klubben.

To nye utenlandske landslagsspillere skal være på vei inn. Talentet Tuva Høves overgang er nå bekreftet. Fra før er den svenske veteranen Isabelle Gulldén klar og Nora Mørk har forlenget kontrakten.

– Vipers mister landslagsspillere men har lovet et slagferdig lag også kommende sesong, og ut fra det vi vet nå tyder alt på at klubben får det, sier TV 2 sin håndballekspert Bent Svele.

Landslagsprofiler på vei ut

Landslagsspillerne Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune er blant spillerne på vei bort fra Kristiansand.

I slutten av januar meldte rumenske medier at Hegh Arntzen og Aune var i forhandlinger med toppklubben CSM Bucuresti. Ifølge kilder tett på klubben, som TV 2 har vært i kontakt med, var det ventet at en overgang skulle være klar denne uken.

Både Hegh Arntzen og Aune hadde i utgangspunktet lengre kontrakter med Vipers, men med klausul om å kunne si opp. Den mulighetene har begge to benyttet seg av.

Signeringen av høyrekanten Tuva Høve tyder på at Aune skifter klubb. 20-åringen spiller nå i Oslo-klubben Aker. Hun har gått gradene på yngre landslag og vært innkalt til samling med rekruttlandslaget.

Vipers skal også være nær en erstatter for Hegh Arntzen.

PÅ VEI INN: Den spanske landslagsstjernen Nerea Pena. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Etter det TV 2 forstår er det den spanske landslagsspillerne Nerea Pena som er tiltenkt hennes rolle. Etter flere år i ungarsk håndball er den spanske stjernen nå på et kort opphold i danske Esbjerg.

Ifølge avisen JydskeVestkysten kommer ikke Esbjerg til å forlenge med Pena. Årsaken er blant annet at den danske klubben har hentet Henny Reistad fra nettopp Vipers.

Nå tyder alt på at den spanske spilleren går motsatt vei.

Bronsevinner er høyaktuell

En ny linjespiller skal også være på vei til Vipers. 37 år gamle June Andenæs er på vei ut. Etter det TV 2 forstår er den kroatiske landslagspilleren Ana Debelic høyaktuell for Vipers.

Hun var en av nøkkelspillerne til Kroatia som sjokkerte med å ta bronse i EM i desember bak Frankrike og Norge. Debelic kom på mesterskapets All Star Team.

HØYAKTUELL: Ana Debelic, som var med å ta EM-bronse med Kroatia i desember i fjor. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Det er ikke gitt at jakten til Vipers er over med dette. Langtidsskaden til Silje Waade er et tap for klubben, og smellen til Nora Mørk viser hvor sårbart det kan være spesielt i den posisjonen. Men hvis Vipers får til det klubben ønsker vil de fortsatt være Norges klart beste lag, og også gjøre seg bemerket i Europa, mener Bent Svele.

Vipers' spillerstall skal etter planen reduseres litt. I dag består den av 22 spillere. Med tre norske gullvinnere fra EM på vei ut, skal tilsvarende kvalitet inn hvis klubben skal innfri målet om å vinne Champions League innen 2023. Stallen må også slankes for å frigi penger for å kunne konkurrere med utenlandske klubber om toppspillerne.