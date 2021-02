Marte Michelet beklager feil i omstridt bok

Marte Michelet beklager flere feil i bok om jødedeportasjonen i Norge, og sier til Bergens Tidende at beklagelsene burde ha kommet tidligere

– Jeg vil beklage min fremstilling av ledelsen i Carl Fredriksens Transport. Der ser jeg at jeg har gått for langt i å antyde at to navngitte personer, Reidar Larsen og Alf T. Pettersen, kun var drevet av et profittmotiv når de hjalp jøder på flukt, sier hun.

Pettersens sønn Jon Elling Whist sa i november til TV 2 at han mistet nattesøvnen da faren ble hengt ut som profittdrevet menneskesmugler.

– Fatal feiltolkning

Michelet beklager også feil hun gjorde i arbeidet med arkivmateriale knyttet til Reidar Larsen, og sier at hun har feiltolket to håndskrevne brev.

– Her har jeg gjort en fatal feiltolkning. Etterkommerne gjorde oppmerksom på hvordan dette egentlig hang sammen. Feilen er rettet opp i den siste utgaven som kom av boken, men jeg har også behov for å beklage dette offentlig. Begge disse beklagelsene burde ha kommet tidligere, sier Michelet til avisen.

I en bok som ble utgitt i oktober presenterte de tre Holocaust-forskerne Elise Barring Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen det de beskrev som alvorlige funn i Michelets kritikerroste bok om behandlingen av norske jøder under krigen.

– Det dreier seg om til dels særdeles alvorlige funn. Vi har funnet mange alvorlige feil, selektiv kildebruk, sitatkutt og endringer i sitat.

– Summen av disse feilene er at sentrale konklusjoner i «Hva visste Hjemmefronten?» ikke støttes av kildematerialet, sier Berggren og Tangestuen til TV 2.

Saken oppdateres.