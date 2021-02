Vilde (19) tok friår for å satse alt på langrenn – nå er hun usikker på fremtiden

Fredag kom bekreftelsen på at alle verdenscuparrangement i Norge utgår. Det er den siste i en rekke rennavlysninger denne sesongen.

Johannes Høsflot Klæbo frykter at et kraftig amputert renntilbud for juniorløpere og unge seniorer skal gå ut over langrennsrekrutteringen på lang sikt. For 19 år gamle Vilde Emilie Hjelmseth Goldberg har det allerede fått konsekvenser.

Fikk aldri sjansen til å kvalifisere seg

I sommer var hun ferdig med tretten års skolegang og valgte å ta et friår for å satse alt på langrenn. Etter to år med dårlige resultater følte hun at pilene pekte oppover igjen, og som sisteårsjunior var junior-VM i Vuokatti det store målet.

Men mens løpere på Golbergs alder akkurat i disse dager jakter medaljer i de finske skoger, trener Golberg med klubben Njård i Holmenkollen. Hun fikk rett og slett aldri sjansen til å kvalifisere seg.

– Det er utrolig kjedelig. Det føles urettferdig og kjipt. Det tar på motivasjonen, sier Njård-jenten til TV 2.

De strenge smittevernsreglene har ført til at renn på renn er blitt avlyst her hjemme i Norge. Selve utstillingsvinduet for en juniorløper har brått blitt revet bort, og 19-åringen har i realiteten aldri fått muligheten til å vise hva hun er god for. I de få rennene som har vært blir løpernes FIS-punkter brukt for å rangere utøvere. Det vil si at Golberg er blitt målt på fjorårets manglende resultater – og funnet for lett.

– Jeg gledet meg til å se hvor bra jeg var blitt i år, men nå får jeg ikke engang muligheten til å vise meg. Jeg blir straffet nå for at jeg ikke hadde bra nok resultater i fjor.

– Jeg har trent hele dette året mot å gå renn. Jeg sluttet på videregående i sommer og tok et år nå for å trene langrenn og bli best mulig. Jeg ville se hvor god jeg kunne bli og da eventuelt ta satsningen videre. Og når jeg da ikke får konkurrere, så føles det veldig rart, egentlig.

– Det får meg til å tenke på veien videre. Jeg får jo ikke sett hvor god jeg har blitt i år, sier en åpenhjertig Golberg til TV 2.

Klæbo bekymret for søsteren

Johannes Høsflot Klæbo har stor sympati med de mange unge utøverne som nå er i samme posisjon som Njård-jenten, inkludert hans egen søster Ane.

– Det å trene jevnt hele vinteren og si til henne at hun må prøve å tenke på neste sesong... Det er ikke like enkelt å motivere seg for det, sier trønderen til TV 2.

At han selv ikke får gått verdenscuprenn i Norge i mars, tar han til etterretning.

– Det er mye mer synd på juniorene som ikke får gå skirenn. Jeg synes det er vanskelig å gi dem råd. Jeg skjønner at de har det tøft.

– Det er skremmende for rekrutteringen. Resultatet kan være at vi mister utrolig mange gode skiløpere.

Vurderer fremtiden

Og skal vi tro Golberg har Klæbo god grunn til å rope varsku om rekrutteringen.

– Jeg har mange venner på min alder og yngre som vurderer å slutte, sier hun.

– Du trener hver dag i et helt år og har lyst til å konkurrere, og så føles det som om man bare blir gitt opp. Du får ikke vist deg fram og den bekreftelsen du trenger. Motivasjonen tar slutt etter hvert.

Selv er hun usikker på hva hun gjør neste sesong. Da er hun senior og må ta valget om å satse videre eller komme i gang med studier.

– Jeg tror jeg kommer til å satse videre neste år, men det sier jeg nå. Jeg vet ikke, for jeg vet ikke hvordan neste år vil se ut for oss.

– Hvis det blir samme prioritering da som nå, vil jeg ha enda dårligere utgangspunkt neste år enn jeg har nå...