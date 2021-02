Justin Timberlake til Britney Spears: – Beklager

Britney Spears (39) og Justin Timberlake (40) var et av de hotteste kjendisparene i starten av året 2000. Bruddet i 2002 førte til heftige spekulasjoner om hva som hadde skjedd mellom de unge popstjernene.

En av de mest kjente teoriene er at Spears var utro mot Timberlake - teorien ble særlig styrket av Timberlakes musikkvideo til låten Cry Me a River.

Dokumentaren «Framing Britney Spears», som ble publisert av The New York Times denne uken, har gitt ny liv til diskusjonen om stjernebruddet. Særlig hvordan Timberlake håndterte situasjonen, er blitt gjenstand for debatt.

Fans av Britney Spears har tatt til Instagram og Twitter for å si sin mening om situasjonen - og Justin Timberlake er blitt tagget gjentatte ganger.

Nå sier Timberlake unnskyld til Spears. Det gjør han på sin Instagram-profil:

– Jeg vil spesifikt beklage Britney Spears og Janet Jackson begge hver for seg, fordi jeg bryr meg om og respekterer disse kvinnene, og jeg vet at jeg mislyktes, skriver Timberlake.

Årsaken til at han også nevner Janet Jackson er en hendelse under Super Bowl-pauseshowet der han drar i hennes korsett og BH slik at brystet hennes syntes. Hendelsen skal ha hatt svært negative følger for Jackson - men svært få følger for Timberlake.

Behandlingen av Britney Spears og Janet Jackson er blant eksemplene som får fansen til å rase mot Timberlake i sosiale medier.

– Jeg er veldig lei meg

Fansen reagerer også sterkt på ordlyden i intervjuer Timberlake gjorde i etterkant av bruddet, der han tilsynelatende satte ekskjæresten i ett dårlig lys.

Spears var på den tiden uttalt jomfru, og sparte seg til ekteskapet. Bruddet med Timberlake førte til at hennes sexliv og jomfrudom ble diskutert i det offentlige: og i en rekke intervjuer ble det antydet at hun både var lett på tråden, og et dårlig forbilde.

På spørsmål om hvor vidt han hadde hatt sex med Spears, svarte han tøysete: "Ok, jeg gjorde det!"

Det er slike kommentaren som har fått fansen til å se rødt. Resultatet ble tusenvis av kommentarer og negative meldinger rettet mot Timerblake i sosiale medier.

IKONISK PAR: Britney Spears og Justin Timberlake er godt kjent for denne denim-outfiten på 2000-tallet. Foto: Mark J. Terrill

40-åringen skriver på Instagram at han har merket seg oppmerksomheten dokumentaren har fått, samt reaksjonene.

– Jeg er veldig lei meg for de gangene i livet mitt hvor handlingene mine bidro til problemet, hvor jeg sa ting uten at jeg burde eller ikke sa i fra om det som var rett, skriver Timberlake.

En bransje for hvite menn

Timberlake innrømmer at han ikke tenkte gjennom alle hendelsene og at han tok nytte av et system som tolererer kvinnehat og rasisme.

– Bransjen er feilaktig. Den setter menn, spesielt hvite menn, for suksess. Den er designet på denne måten. Som en mann i en priviligert stilling må jeg ta til ordet om dette, skriver han.

40-åringen forteller videre at han ikke alltid forstod når bransjen dro kvinner og andre raser ned, men at han ikke vil ta nytte av at andre blir dratt ned igjen.

Han innrømmer å ikke ha vært perfekt gjennom sin karriere.

– Jeg vet at denne unnskyldningen er et første skritt og fritar ikke fortiden min. Jeg vil ta hensyn for mine feil i alt dette, forklarer han.

Timerlake ønsker å heller være en del av en verden som løfter og støtter hverandre enn å dra hverandre ned.

– Jeg bryr meg om velværet til menneskene jeg elsker og har elsket. Jeg kan gjøre det bedre, og jeg vil gjøre det bedre, sier artisten.

– Hver person har sin historie

Justin Timberlake og Britney Spears slo opp i 2002, og to år senere giftet Spears seg med danseren Kevin Federline. De fikk to barn sammen.

HVERDAGSLIV: Britney Spears forteller at hun prøver å leve som en normal person og ber fansen om å ikke forhåndsdømme andre. Foto: Chris Pizzello

Timberlake startet å date skuespiller Jessica Biel i 2007 og de giftet seg i 2012. Biel og Timberlake har også to barn sammen.

Spears har ikke medvirket i dokumentaren selv, men uttalte seg for første gang om dokumentaren onsdag.

– Husk, uansett hva vi tror vi vet om en persons liv, er det ingenting i forhold til den faktiske personen som bor bak linsen, sa Spears da.

Hun fortalte også fansen at hun bruker dagene til å prøve å lære og leve som en normal person. Sangeren ber også fansen sin om å ikke forhåndsdømme andre.

– Hver person har sin historie og sitt eget syn på andres historier, skrev Spears på Instagram.