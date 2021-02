Derfor ønsker de norske seg dårligere skiforhold

(POKLJUKA/ TV 2): Etter en strålende start på VM med gull på onsdagens mixed stafett, ble det en skuffende dag på fredagens sprint for Norge.

På to dager gikk det fra gull til ingen norske på pallen. Og fra 0 grader og kraftig snøvær til 13 minusgrader og stort sett oppholdsvær.

Det gjorde at det ble bedre gli i skisporet – noe de norske helst ikke vil ha.

– Når det er så fine skiforhold og god glid, krymper forskjellen i løypen og de sekundene vi ofte har på utlendingene forsvinner. Da blir det en skytekonkurranse som vi ikke mestret, sier Tarjei Bø.

– Til vår fordel

Kulden skal etter værmeldingene holde seg de nærmeste dagene, noe som gjør at det vil være god gli i sporet.

– Vi så det på mixed stafetten at vi hadde veldig gode ski. På et sånt føre som nå er det et kjekkere løp, det er ikke like tungt å gå, men forskjellene blir mindre, sier Johannes Thingnes Bø og utdyper:

– Jo mer ekstreme forhold det er, jo mer lønner det seg å være godt trent og gå godt på ski. I tillegg blir smøredelen mer viktig, så der er det ganske mange parameter som er til vår fordel. Men jeg synes de forholdene som har vært har vært dårlige, så dette her er mer riktig for et VM det som var i dag.

– Men dårligere forhold i sporet ville passet dere bedre?

– Ja, egentlig. Hadde det vært masse snø og rundt null grader gjennom hele VM, og en løype der stavene gikk igjennom, så hadde det passet oss en god del bedre fordi konkurrentene våre hadde blitt dårligere.

Johannes Dale mener det samme.

– Vi skulle selvfølgelig ønske at det var tøffere forhold, fordi når det blir sånn som løypen i Oberhof der det er skikkelig tunge forhold og skikkelig tunge løyper, det er da vi gjør det best. Vi er veldig godt trent og det er ikke noe å legge skjul på at når det er finere vær og finere forhold så er det lettere å gjøre det bra for alle. Men sånn er gamet, det er likt for alle, så vi skulle bare gjort det bedre selv, sier han.

Har tro på flere VM-medaljer

Men selv om det ble norsk skuffelse på herrenes sprint, trenger ikke publikum å senke forventningene av den grunn.

– Vi har tross alt gjort det veldig bra hittil i år, og har nesten vunnet og kommet på pallen i hver sprint, så forventningene må jo være der og det skjønner jeg veldig godt, sier Dale og understrker:

– Samtidig er det ikke bare, bare å plukke medaljer og pallplasser. De utlendingene foran oss er ganske gode, de også. Så selvfølgelig er det skuffende at ingen av oss fikk med seg medalje på sprinten, men det er ganske mange gode med i gamet her. Det kommer nye sjanser i VM og jeg er ganske sikker på at vi får med oss medaljer.