Ingen smittede beboere på Oslos sykehjem

Det har vært bekreftet mange smitteutbrudd på sykehjemmene i Oslo i januar. I slutten av januar hadde vi mer smitte enn på noe tidspunkt tidligere i pandemien.

Fredag hadde Sykehjemsetaten en gladmelding:

– I dag er det ingen smittede beboere etter at 29 beboere er friskmeldt siste to ukene, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

I tiden fremover blir det derfor viktig å unngå at uvaksinerte beboere og medarbeidere blir smittet.

– Vi åpnet denne uka opp for mer besøk for fullvaksinerte beboere og de kan nå ha nærkontakt med et par utvalgte uvaksinerte pårørende. Fra tirsdag neste uke tar vi et ytterligere skritt mot normalisering ved at blant annet frisører og fotterapeuter igjen kan arbeide inne på sykehjemmene, sier etatsdirektøren.

Vaksinestatus på sykehjemmene

I løpet av denne uka får vaksinen full effekt på de siste fire sykehjemmene. Det betyr at vaksinen snart får full effekt på alle 38 sykehjem i Oslo.

Helseetatene opplyser at det fortsatt er noen uvaksinerte beboere og enkelte avdelinger som er forsinket i vaksineringen på grunn av smittesituasjonen på sykehjemmet i januar.

Neste uke starter vaksineringen av kritisk helsepersonell på de første sykehjemmene.

Prioriterer Groruddalen

Oslo har hatt det kraftigste smittetrykket i Norge. Det er bydelene i Groruddalen som over tid har vært hardest rammet.

– Vi mener det er riktig å prioritere de få vaksinene vi får til områder hvor det er mest smitte. Derfor velger vi å bruke dosene på kritisk helsepersonell på fire sykehjem i Groruddalen, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Oslo får i neste uke 366 vaksinedoser til kritisk helsepersonell på sykehjemmene.

Fra før har vaksineringen av medarbeidere på helsehusene startet. Etaten har fått doser til 288 medarbeidere på helsehusene.