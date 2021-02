Hodebry for de norske skiskytterne: – Tips mottas med stor takk

(POKLJUKA/ TV 2): Etter målgang på herrenes sprint kunne samtlige av de norske fortelle om det samme problemet: Svært kalde fingre.

Mellom onsdagens mixed stafett og fredagens sprint har temperaturen falt betraktelig. Onsdag lå temperaturen rundt 0, mens fredag viste gradestokken hele 14 minusgrader.

– Jeg fikk ikke av meg skiene en gang da jeg kom i mål, så fingrene mine var helt ute og kjøre. Du kjenner jo ikke avtrekker og det er det farligste med det. Så på stående var jeg glad at jeg traff fem, men jeg kjente jo ikke noe til avtrekket i det hele tatt, forklarer Johannes Thingnes Bø til TV 2.

– Det var helt på grensen til at det gikk bra. Jeg holdt meg akkurat på riktig side, men det var like før følelsen i pekefingeren holdt på å forsvinne. Jeg tror ikke vi skal ha på noe mindre klær fremover enn vi hadde i dag, i hvert fall, sier Johannes Dale.

Også Tarjei Bø og Sturla Holm Lægreid kjente på det samme problemet.

– Jeg hadde veldig kalde fingre, understreker Bø og utdyper:

– Det gjør det vanskelig å skyte når du ikke kjenner avtrekkeren, men det går litt på automatikk også.

Lægreid mener han gjorde et dårlig valg av hansker i forkant.

– Jeg var ganske kald. Jeg har to par av de tjukkeste hanskene, men jeg tok bare med meg ett par til stadion i dag, for det er egentlig hansker jeg bare bruker til oppvarming og ikke går renn med. Men i dag skulle jeg gjerne hatt et tørt par å skifte til før start, sier han.

Tapet håndleddene med varmeelementer

Hanskevalg er en måte å bekjempe kulden på. Ellers forsøkte de norske skiskytterne å forberede seg så godt som mulig med å tape varmeelementer på håndleddene og ha varmt ullundertøy.

Det hjalp ikke så mye som ønsket, og siden temperaturen skal holde seg godt nede på minusdelen de neste dagene, må de finne andre løsninger.

– Jeg tror vi skal prøve å hindre varmetap der det kan hindres, og heller ta på et plagg for mye enn et for lite. For mister man følelsen i fingrene er det nesten kjørt. Det er viktig for oss å huske på til neste løp også, sier Dale.

– Tips mottas med stor takk

Thingnes Bø valgte i likhet med Lægreid noen av de tynne hanskene til stafetten. De har fungert tidligere i sesongen, men fredag ble kulden for sterk.

– Man kan alltids gå med tjukkere hansker, men det er ikke sikkert det blir bedre for skytingen. Så det er litt sånn at du håper du holder deg varm, men i dag gjorde vi ikke det. Da må vi prøve noen tjukkere hansker til neste renn, sier han.

– Hva annet kan dere gjøre for å løse kuldeproblemet?

– Man får vel stikke fingeren opp der den hører hjemme på vei inn til skyting, sier Thingnes Bø og ler før han legger til:

– Andre tips mottas med stor takk.

– Vi har jo litt rutine på å gå kalde renn, men det er ikke så ofte at det er over ti minus. I dag så tapet vi jo oss med varmeelement og holdt oss i god aktivitet under oppvarmingen. Det er ikke så mye mer vi får gjort, dessverre, påpeker han.