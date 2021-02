Dette sier advokaten etter katte-tabben

Texas-advokatens hysteriske Zoom-tabbe har gått viralt. Nå forklarer han hva som trolig var årsaken til at han gikk inn i den digitale rettssalen seende ut som en katt.

Videoen av advokat Rod Ponton som har problemer med et katte-filter under en digital høring i Texas har gått sin seiersgang på internett.

– Mr. Ponton, jeg tror du har et filter skrudd på i videoinnstillingene, sier dommer Roy Ferguson i begynnelsen av den 42 sekunder lange videoen.

– Kan du høre meg, dommer? Det er et filter, og jeg vet ikke hvordan jeg fjerner det, svarer en pinlig berørt Ponton.

Mens han stadig ser ut som en katt, forteller advokaten at hans assistent forsøker å hjelpe ham. Hjelpen gir ikke umiddelbart resultater, og Ponton sier at han er forberedt på å fortsette høringen som en katt.

– Jeg er her direkte, jeg er ikke en katt!, sier han frustrert.

I etterkant av hendelsen har Ponton selv kommet med en forklaring om hva som skjedde.

– Alt så fint ut

Ponton forteller at han ble overrasket over hvordan videoen spredte seg så raskt i sosiale medier.

– Jeg visste ikke at Zoom kunne gjøre meg om til en katt. Jeg visste ikke at Zoom kunne gjøre meg til en internettkjendis, men det skjedde bare i løpet av noen timer, sier Ponton til BBC.

Advokaten forklarer at han brukte datamaskinen til sin assistent da han logget seg på for å delta i høringen i 394th District Court of Texas. Datamaskinen var en ti år gammel Dell.

– Da jeg logget meg på Zoom, så alt helt fint ut. Bildet av meg dukket opp, og jeg var i venterommet sammen med dommeren, forteller Ponton.

– Men da dommeren begynte saken, forsvant bildet av meg. I stedet dukket det opp en katt, selvfølgelig til min store overraskelse.

Gammel programvare

Ponton tror datamaskinens gamle programvare var en del av årsaken til at det var så vanskelig å fjerne kattefilteret. Når det gjelder hvorfor kattefilteret var skrudd på i utgangspunktet, er assistentens barn mistenkt å stå bak.

– Jeg tror alle i verden har sett videoen og hørt meg slite mens jeg forsøker å «av-katte» meg, sier Ponton til AP.

Dell Technologies bekrefter at datamaskinen trolig behøver en oppdatering av programvaren.

– Mr. Ponton benyttet trolig en utdatert driver, som kan ha holdt ham i katte-filteret litt for lenge, sier Glen Robson, sjef ved Dells avdeling for kundeløsninger.

Ponton ble først skremt da han ble overøst med e-poster og telefonoppringninger, men skjønte etter hvert at han bare må ta det hele med et smil.

– I Texas har vi et uttrykk om at man ikke kan putte tannkrem tilbake i tuben. Hvis dette skulle bli en internettfarsott, måtte jeg bare le av meg selv sammen med alle andre som lo, sier Ponton.