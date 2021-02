MDG ønsker mer ferie for foreldre med barn under tolv år

Fredag talte partileder og stortingsrepresentant Une Bastholm i MDG til sine partifeller. Temaet var partiprogrammet for stortingsvalget høsten 2021. For å lette tidspresset på småbarnsforeldre foreslår MDG å innføre en ekstra ferieuke i året til foreldre med barn under tolv år.

– Dette er et forslag jeg håper MDG kan få gjennomført i løpet av neste stortingsperiode. Det kan skape ekstra rom i en hektisk småbarnstid, slik at det er mulig å ta ut en feriedag her og der for å være mer sammen med barna, når barn og foreldre trenger det, mener Bastholm.

