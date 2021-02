Drømte om å bli best i verden – så kom den nedslående beskjeden

2020 ble et vanskelig år for den unge skiskytteren. I mars fikk han påvist koronavirus etter en visitt til hjemkommunen Rana. I kjølvannet av viruset, ville Gjesbakk komme seg raskt tilbake i toppform.

– Oppkjøringen starter i mai, så det var viktig å legge ned et godt arbeid for å bygge opp form, sier han til TV 2.

Han trente og gjorde det veldig bra på tester, men plutselig skjedde det noe.

– Jeg kommer i en periode der jeg sover ekstremt mye og blir helt fjern, forteller Gjesbakk.

Stortalentet trodde kroppen bare trengte hvile. Han hadde også slitt med nakken, noe som kunne forklare den litt uvanlige oppførselen. Utover sommeren vedvarte likevel problemene.

Etter tre år på Norges Toppidrettsgymnas på Geilo, flyttet han videre til Lillehammer i fjor høst. Der fikk Gjesbakk uventede svar. Etter at legeteamet hadde gjennomført utallige tester, diagnostiserte de han med et svært sjeldent utmattelsessyndrom.

– Sykehuset fant ut at jeg hadde et syndrom kalt Kleine Levin. Bare én av en million har det, forteller Gjesbakk.

– Hovedsymptomet er mye søvn. Jeg sov 62 timer på tre døgn sist periode, og det er ekstreme mengder. I tillegg har jeg opplevd å miste virkelighetsfølelsen, slitt med følelsen i kroppen og mistet smaksløkene. Alt blir veldig rart.

Syndromet har tvunget han til å legge opp som toppsatsende utøver.

FORTSATT SKIFRELST: Selv om karrieren som aktiv utøver er over, tilbringer Sondre Gjesbakk finværsdagene på Lillehammer i skiløypa. Foto: Vegard Kjøllmoen Steien

Trigges av trening

Gjesbakk har ikke funnet ut hva som var den utløsende faktoren til syndromet. Det har blitt spekulert i at syndromet ble utløst av en koronainfeksjon, men det har han enda ikke fått bekreftet. Det han derimot vet, er at mye og hard trening kan sende han i en ny sykdomsperiode. Likevel er det vanskelig å si hvor grensen går.

– Syndromet trigges av stress. Jeg hadde en hardøkt for ti dager siden, og da slo det ut. Samtidig har jeg hatt hardøkter hjemme som gikk helt fint. Jeg tør ikke strekke den strikken.

Dette gjør det umulig for Sondre å trene like mye som andre satsende utøvere.

– For å bli en god skiskytter må du trene mye, og det kan jeg ikke. Jeg satset for å bli god. Nå som jeg ikke har muligheten til å bli god lengre, har jeg ingen framtid som utøver, mener Gjesbakk - som slår fast at han taklet nyheten på en god måte.

– Det har egentlig gått kjempebra, men det har jo vært trist. Jeg flyttet ikke sørover for å bli dårligere. Jeg ville bli best, og jeg så at jeg kunne bli best. Jeg kunne prestere.

Fakta: Kleine-Levin syndrom (KLS) KLS er et utmattelsessyndrom som rammer én av en million. Årsaken bak det sjeldne syndromet er ikke kjent.

Hvor lenge det kan ta mellom hver sykdomsperiode varierer, men det vender tilbake etter én til 12 måneder. Lengden på en periode kan også variere fra dager til flere uker. Flesteparten som har KLS blir helt eller nesten helt frisk etter ti til 15 år. Syndromet dukker ofte opp i slutten av tenårene og kan trigges av blant annet infeksjon, stress, hodetraume og alkohol. Sykdomsepisoder kan forebygges ved å unngå de kjente triggerne. Hovedsymptomet er hypersomni (økt søvnmengde), men har også flere tilleggssymptomer: forvirring

apati (motivasjonsløshet)

regresjon (barnslig atferd)

ukritisk atferd (for eksempel å sette seg selv i farlige situasjoner)

spiseforstyrrelser (der overspising er mest vanlig)

utagerende atferd

kognitiv påvirkning med endret sanseoppfatning (persepsjon)

problemer med konsentrasjon/hukommelse

langsom tale

være deprimerte eller ha angstsymptomer Det finnes ingen medisinsk kur mot KLS, men andre medisiner kan hjelpe med å dempe noen av symptomene. Under en sykdomsperiode trenger personer med KLS ro, pleie og hvile. Dette innebærer blant annet fravær fra både jobb og skole.

Siktet mot junior-VM

Det har alltid vært litt stang ut for unggutten. Gjennom den relativt korte karrieren har han vunnet norgescuprenn, men først og fremst sanket inn fjerdeplasser. I tillegg ble han tatt ut som førstereserve til europeisk ungdoms-OL. Før denne sesongen var målsetningen et internasjonalt mesterskap.

– Jeg har tatt skikkelige steg etter jeg flytta sørover, og tenkte at jeg i år skulle komme til junior-VM. Selv om det var et hårete mål hadde jeg muligheten. Jeg følte jeg hadde potensialet til å nå toppen.

– Hadde du satt deg noen mål på lengre sikt?

– Man setter seg et mål om at man skal bli best i verden. Hadde jeg kommet til junior-VM, så hadde jeg antakeligvis kommet på et junior-landslag og tatt steget videre.

STORE DRØMMER: Før syndromet satte en stopper for karrieren, ville Sondre bli verdensener i idretten han elsker. Foto: Vegard Kjøllmoen Steien

Ser lyst på fremtiden

I mai drar Sondre nordover og flytter hjem igjen etter fire år. Der har han allerede sikret seg lærlingplass innenfor snekkerfaget. Planen er å ta fagbrev i løpet av tre år, og på sikt håper han å få ta over gården. Til tross for planene klare, vil han ikke utelukke et comeback i skiskyttermiljøet.

– Jeg føler ikke jeg er ferdig med skiskyting. Selvfølgelig vil jeg tilbake en gang. Det å kunne se utvikling og se at det kommer opp nye talenter synes jeg er helt fantastisk. Jeg ble ikke den beste, men å se at det er andre som kan bli det er veldig fint.

Og selv om Sondre aldri ble best i verden, ville han ikke vært foruten minnene fra skisporet.

– Jeg har så ekstremt mange opplevelser rundt skiskyting. Hvis jeg skulle gjort det på nytt, hadde jeg gjort akkurat det samme.