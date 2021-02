Måtte logge av hjemmeskolen da politiet kastet ut barnefamilie

– Hvordan skal man drive hjemmeskole når man ikke har et hjem, spør SVs Marian Hussein opprørt etter at bevæpnet politi satte en familie på Tøyen på gata.

To ungdommer i første og andre klasse på Hersleb og Kuben videregående var i gang med hjemmeskole i den trangbodde leiligheten på Tøyen da Boligbygg i Oslo kommune banket på døren med Namsfogden på slep.

Familiefaren Mohammed Jama (44) var i sjokk og ba om tid, men utkastelsen ikke lot seg stoppe.

– Det var ikke til å tro, jeg hadde jo en klage inne hos kommunen som jeg ikke hadde fått svar på, sier han oppgitt.

Da Boligbygg ikke kunne gi familiefaren noe løfte om at familien med barn i alderen 10, 16, 17, 20 og 21 ville få et midlertidig sted å bo, nektet han å flytte ut frivillig.

Da rykket politiet inn i den lille leiligheten på Tøyensenteret med tre væpnede patruljer for å gjennomføre utkastelsen.

– Da var det bare å logge av hjemmeskolen - glem det, slå av PC`en og pakk i all hast, sier Jamal.

– Jeg ringte min venn Bjarte, og sa,« det har skjedd noe forferdelig, kan du komme», sier en preget fembarnsfar.

Desperat kamp

TV 2 møter Bjarte Breiteig i Tøyenkampanjen, som i mange år har jobbet med å få til et stabilt og trygt nabolag på Tøyen.

– Jeg er nabo og løp rett opp og var der sammen med ham. Inne var det 8-10 bevæpna politifolk. De snakket rolig, men det var likevel veldig ubehagelig og traumatisk for familien. Det gjør noe med ungdommene, å se far kjempe denne desperate kampen, sier han innbitt.

Breiteig følte at han ble maktesløs vitne til den tristeste og mest opprørende situasjonen han har opplevd de 11 årene han har bodd på Tøyen.

– Barna pakker med seg det de rekker av skolesaker, telefonladere, munnbind. Både Mohamed og kona har diabetes, og yngste sønn luftveisplager, som gjør at de er i risikogruppa for Covid 19. De er svært redde for smitte. Ute er det ti minusgrader. Sur vind. Da den ene dattera vil opp etter et skjerf, er døra plombert.

Mamma Amina Suleiman, pappa Mohamed Jamal og sønnen Mustafe (10) Familie ble kastet ut mandag Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Jama har ikke noe å si på hvordan politiet utførte oppdraget, men familien opplevde likevel den voldsomme innsatsen som sterkt overdrevet og veldig skremmende.

Han priser seg lykkelig over at den yngste sønnen på 10 år var på skolen da dramaet skjedde.

– Heldigvis var han ikke der. Jeg vet ikke hvor stor skade det hadde gjort hvis han hadde vært hjemme, sier faren.

Slutt på hjemmeskolen

Jama går med tunge skritt opp trappene i blokka på Tøyensenteret, der familien har bodd de ti siste årene.

Mohamed Jama i blokka der familien har bodd i 10 år. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Han tar fram nøklene og sjekker i tilfelle det er mulig å låse seg inn, selv om han egentlig vet at det er nytteløst.

Han forteller om mandagen da de fikk telefonen fra Boligbygg:

«Vi er på vei til dere, har dere pakket»?

Hele livet deres befinner seg nå bak den låste døren.

– Der er absolutt alt vi eide. Vi fikk bare en halvtime til å pakke. Ungene fikk med seg PC, skolebøker og to sett med klær, sier Jama.

Tjente femten tusen for mye

Ekteparet ble ifølge avslaget 12. januar kastet ut fordi inntekten lå over «veiledende grense» for tildeling av kommunal bolig.

I klagen fra Jama går det fram at ekteparet til sammen tjente drøye 15.000 kroner over den veiledende grensen på 582.768 kroner i fjor.

Det hjelp ikke at inntekten for i år ligger langt under dette.

Familien betalte fortløpende husleieregningene kommunen sendte - den siste for hele februar.

Han trodde det var en misforståelse da Boligbygg og Namsfogden kom, men det viste seg å være ramme alvor.

Midt i ett av Oslos hardest koronarammede område stod familien på gata i 10 kuldegrader uten å ha fått tilbud om noe alternativt sted å bo.

Breiteig i Tøyenkampanjen er rystet.

– Her har de bodd siden de var små barn - og så er det bare «ut med dere». Jeg kan ikke tåle det, sier han.

Er i risikogruppen - fikk tilbud om hospits

Både Jamal og kona Amina Suleiman har diabetes. Han har vært ut og inn av sykehus og igjennom to operasjoner det siste året og går på arbeidsavklaringspenger.

Ektefellen er ufør etter å ha blitt påkjørt av en lastebil, og den 10 år gamle sønnen har luftsveisproblemer, innlagt dren og nedsatt hørsel.

Alle tre er i risikogruppen for Covid-19, men det eneste tilbudet NAV kunne oppbringe etter at de stod på gata med et telefonnummer til sosialtjenesten var hospits.

– Det kunne jeg ikke utsette barna mine for, sier Jamal, og klarer ikke tanken på at 10-åringen kanskje måtte bo sammen med narkomane.

Fembarnsfamilien har tatt midlertidig inn hos slektninger mens de venter på svar på klagen til Oslo kommune.

– Hva savner ungene mest?

– De savner nok mest å sove i sin egen seng. Den yngste klamrer seg til moren og sier «jeg elsker deg, jeg elsker deg», på en måte som viser at han opplever at det har skjedd noe galt.

– Burde ikke vært lov

At en familie med barn på hjemmeskole blir kastet ut, provoserer SVs stortingskandidat Marian Hussein.

– For at barn skal kunne ha hjemmeskole så må de ha et hjem. Da må vi sørge for at de ikke kastes ut fra hjemmet sitt, slår hun fast.

Tøyen ligger i bydel Gamle Oslo, som er en av fire bydeler som gjennom hele koronapandemien har hatt sterkest smittetrykk.

Utkastelse Tøyen Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Et enstemmig bydelsutvalg i Gamle Oslo har vedtatt stopp i utkastelser under koronapandemien, og sendt vedtaket videre til kommunaldirektøren for oppfølging.

– Det burde ikke være mulig å kaste folk ut under denne sosiale nedstengingen. Da skal man holde seg hjemme og holde avstand og da må vi også følge det opp med å ikke kaste folk ut, sier hun.

SV-politikeren, som står på sikker plass til Stortinget , mener bydelsdirektøren burde fulgt opp vedtaket, ikke minst når det gjelder hardt prøvede familier med barn som har deltatt i dugnaden med hjemmeskolen i snart et år.

Bydelsdirektør forsvarer utkastelsen

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran sier at Gamle Oslo følger regelverket for utkastelse som byrådet i Oslo har vedtatt.

— Hvis det kommer nye forutsetninger, nye kriterier, vil vi selvfølgelig følge dem, sier Pran til TV 2.

Han viser til at gamle Oslo at vi har rundt 3000 husstander som er vanskeligstilt på boligmarkedet, og at det er kø på kommunale boliger.

— Jeg ser godt at det er utfordrende for familien, men det er altså slik at det er veldig mange som står uten bolig i bydel gamle Oslo, og vi må prioritere de som er mest vanskeligstilt og tilfredsstiller kriteriene, sier bydelsdirektøren.

Han påstår at bydel Gamle Oslo har tatt hensyn til at det er barn med spesielle behov i familien og at det er ungdommer på hjemmeskole.

— I gamle Oslo er det familier som har langt større utfordringer, sier han.

Delte saken i to

På spørsmål om hvorfor de kaster familien ut før klagen er avgjort, sier Pran at boligetaten har delt saken i to.

Først fikk familien avslag, og det er dette avslaget som er fulgt opp med utkastelse. Deretter fikk de søke de på nytt, og da er det en helt annen sak, ifølge boligenheten, selv om det er samme søkere, samme saksbehandler og samme bolig.

– Men hva om de får medhold i klagen?

– Da får de tildelt ny bolig.

Og det kan være samme bolig som de nå er kastet ut av, hvis den er ledig, bekrefter Pran.

Fryktelig triste signaler

– Jeg synes det er fryktelig, fryktelig trist når jeg tenker på hvilke signaler vi sender til nabolaget, sier Breiteig.

Han har sammen med mange andre i Tøyenkampanjen jobbet hardt de siste årene for å skape et stabilt nabolag der folk er trygge og har tillit til hverandre.

Fattige kastes ut, de rike blir igjen, frykter Tøyenkampanjen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Han roser Mohamed Jama og familien for å stille opp som frivillige, og sier de er forbilder på Tøyen.

– Familier som dette er akkurat det vi trenger her.

Hvis kommunen ikke snur, er han redd de ikke vil ha råd til å bo der, og må flytte ut fordi området har blitt tryggere og boligprisene har gått opp.

Resultatet blir at kjøpesterke familier får bli, mens lavinntektsfamilier ikke får være der, advarer han.

– Jeg skjønner at boligkontoret har en vanskelig jobb, de har et begrenset antall kommunale leiligheter som skal fordeles. Vi ser her at det er en som har tjent litt for mye på å kjøre taxi – han har tjent 15.000 over grensa - så de går ut, og så kan vi ta inn noen som er mer fattige, tenker de nok – men jeg tror ikke de tar inn over seg hvilken skade det gjør for nabolaget i sin helhet, og hvilket signal de sender til naboer, som ser at her er det en familie som jobber og engasjerer seg i nabolaget, og så er det rett ut.