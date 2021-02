Frykter ikke United i tittelkampen: – Lykke til med andreplassen

LØRDAG: Se Manchester City - Tottenham på TV 2 Sport Premium og Sumo klokken 18.30.

Manchester City har vært som en trofegarantist å regne de siste årene. Siden klubben vant FA cupen i 2011, har de lyseblå vunnet ikke mindre enn ti trofeer. Denne sesongen kjemper de fortsatt på alle fronter.

– Som City-supportere må vi fortsatt klype oss selv i armen og vi lurer bare på når dette skal falle sammen. Sånne tanker surrer fortsatt i hodene våre, men denne sesongen føler vi oss faktisk komfortable, sier Manchester City-supporter og fotballhistoriker Dr. Gary James til TV 2.

James har bodd i Manchester i hele sitt liv og måtte som liten gutt velge side i familien: Manchester City eller Manchester United.

– Min fars side holder med City og min mors side holder med United. Heldigvis tok min far meg med til Main Road først og jeg forelsket meg i Manchester City. Det var ikke så ille fram til 80-tallet, for begge lagene underprestert før det. Men 80, 90 og 2000-tallet var grusomt. Vi hadde ingenting, for å være ærlig, ler James.

Men denne sesongen ser det foreløpig ut til at det er James og resten av de lyseblå som kan le sist. Manchester City topper for øyeblikket Premier League-tabellen fem poeng foran Manchester United, med én kamp mindre spilt. Enkelte i den lyseblå delen av Manchester ser ikke engang på byrivalen som en utfordrer.

– Jeg tror kanskje Leicester er den største utfordreren. United får resultater til tross for at de ikke spiller bra, så jeg frykter dem ikke. Om de ønsker å ende på andreplass, så er det flott og jeg ønsker dem lykke til med det. Så lenge vi avslutter på første så bryr jeg meg ikke, ler en av lederne i Manchester Citys supportergruppe «1894», Dante Friend.

– Kommer til å bli grusomt

Som James har også Friend hatt et livslangt kjærlighetsforhold til Manchester City. Fra sofakroken har han de siste månedene sett laget vinne ti kamper på rad i Premier League.

– Det er fantastisk med tanke på den fotballen vi spiller. Det kommer til å bli grusomt den dagen Pep Guardiola forlater oss, for uansett hvem vi henter inn vil det ikke være den samme kvalitetsfotballen. Vi må nyte det nå. Det er så vakkert å se på. Selv om man ikke er City-supporter må man erkjenne det, at det er vakkert å se oss spille, smiler Friend.

Men tross gode resultater i det siste - supporterlederen advarer mot å innkassere Premier League-tittelen på forhånd.

– Det er skummelt. Media sier at det er vunnet allerede, men det er det ikke. Vi har Tottenham, Everton, Arsenal og mange tøffe kamper foran oss. Jeg forventer at vi vinner, men det vil ikke bli lett, advarer han.

Vanligvis er både Friend og Grey tilstede på samtlige Manchester City-kamper, men det har koronapandemien satt en stopper for denne sesongen. Sånt tærer på.

– Det er forferdelig. Vi skjønner at det er for vårt eget best, men det er ikke det samme. Er man vant til å gå på kamp, så er det vanskelig. Jeg savner det humøret og følelsen man fikk av å være på stadion, forklarer Gray, og fortsetter:

– Bare det å se blåfargen og folk rundt seg... jeg savner det virkelig. Det handler ikke bare om det å være på kamp, men hele opplevelsen på kampdag. Lukten, følelsen, fargene. Det er hele pakken.

Premier League eller Champions League?

Guardiola og co virker uansett å ha klart seg greit selv uten supporterne på tribunen denne sesongen. 1. plass i Premier League, finale i Ligacupen, kvartfinale i FA cupen og åttedelsfinale i Champions League er status per februar 2021, men i jakten på sølvtøy er det stadig én pokal som mangler i premieskapet på Etihad: Champions League.

– Pep har hatt fire sjanser nå, men han har feilet. Jeg tror eierne, Pep og spillerne bryr seg, men det vil være en skam om vi vinner Champions League uten at det er supportere der, selv om jeg tror klubben trenger det, forklarer Friend, som ikke ønsker å peke ut ett trofe som det viktigste.

– Hvorfor må det være enten eller, kan det ikke være begge? Man vil alltid vinne Premier League, men klubben bedømmes nå ut ifra om de klarer å vinne Champions League. Fansen bryr seg egentlig ikke, fordi for oss er alt dette er en stor bonus, sier han.

For Gray, som har vært på de fleste av Manchester Citys kamper siden han kjøpte sitt første sesongkort i 1984, er derimot svaret enkelt.

– Premier League er det viktigste for meg personlig denne sesongen, sier han.

– Hvorfor?

– Om vi klarer å vinne Premier League er det en massiv prestasjon med tanke på hvor gode Liverpool er. I et normalt år ville jeg sagt at Champions League er viktigere i et langsiktig perspektiv, fordi det er det som gir internasjonal status og anerkjennelse, men jeg vil være på finalen den dagen City vinner, avslutter Gray med et smil.