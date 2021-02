– Karantenepliktige trues til å gå på jobb

Polakker topper FHIs statistikk over koronasmitte blant utenlandsfødte. Nå føler de seg mistenkeliggjort og uglesett.

– De er jo akkurat nå utpekt som en slags syndebukker i pandemien, sier Edith Stylo. Hun har bodd i Norge i over 40 år, og gjennom sammenslutningen Polsk dialog jobber hun nå for å hjelpe tilreisende landsmenn med å integrere seg.

– Noen føler seg rett og slett diskriminert, sier hun til TV 2.

Hun får støtte fra Aleksandra Czech, faglig leder for Frelsesarméens migrasjonssenter i Oslo.

– Fra dem som kommer hit til oss, hører vi om personer som føler seg diskriminert, og som også føler deres barn blir diskriminert i skolen, sier hun.

Presses og trues

Helsedirektoratet ser med bekymring på meldingene fra det polske miljøet i Norge.

– Denne typen stigmatisering kan bidra til at folk lar være å teste seg, lar være å sykmelde seg og lar være å fortelle om nærkontaktene sine, sier avdelingsdirektør Øyvind Giæver.

– Men hovedårsaken til smitte blant polakker er ikke at de ikke følger rådene våre.

Czech i Migrasjonssenteret har de siste månedene mottatt minst 40 meldinger om at utenlandske arbeidere blir presset og truet til å gå på jobb, selv om de skulle vært i karantene.

– Arbeidsgiverne truer med oppsigelse eller de truer med at de ikke kommer til å betale lønn for karanteneperioden, forteller hun til TV 2.

Hun etterlyser nå hyppigere kontroller fra Arbeidstilsynet for å sjekke at også arbeidsgiverne overholder sitt ansvar.

– Det vi ofte hører er at arbeidstakere som har brutt karantenen er de som blir straffet. Da frykter de også å bli utvist fra landet.

Aleksandra Czech i Frelsesarméens migrasjonssenter etterlyser hyppigere kontroller fra Arbeidstilsynet. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

– Burde straffeforfølges

Landets største interesseorganisasjon for byggenæringen reagerer kraftig på at karantenepliktige blir presset til å arbeide.

– Det som disse aktørene gjør er kriminelt. Jeg håper inderlig at de som tvinger sine arbeidere til å jobbe når de skulle vært i karantene blir straffeforfulgt, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens landsforening til TV 2.

Han opplyser at også de har blitt gjort kjent med tilfeller som Frelsesarméens migrasjonssenter beskriver.

– Få ødelegger for mange

– Jeg blir opprørt på vegne av den enkelte som opplever dette. Selskapene som presser dem til å unngå karantene setter den enkelte, sin bedrift, byggeplassen, i tillegg til hele lokalsamfunnet i fare, mener Sandnes.

KRITISK: Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforbund mener synderne må straffeforfølges. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Han presiserer at det er snakk om et fåtall selskaper. Deres handlinger er negativt for næringen som helhet, mener han.

– Siden nedstengingen 12. mars i fjor er det mange selskaper som har lagt seg i selen, fulgt smittevern og sørget for at byggeplassene har kunnet holde hjulene i gang. Jeg blir opprørt på vegne av dem, for her er det noen få som ødelegger for de mange, sier han.