God morgen Norge-Peter (45) i ny jobb: – Det er et høyt tempo

Mange nordmenn er vant til å våkne opp å se Bubresko i God morgen Norge-studioet på Aker Brygge.

Nå prøver 45-åringen seg i et helt annet studio, nemlig Nyhetskanalen sitt. Bubresko har allerede vært to dager i nyhetsstudioet - det ga mersmak.

– Det var veldig gøy. Jeg har ikke jobbet som nyhetsanker før, så det er kjekt å se hvordan de jobber og være en del av teamet, sier han til God kveld Norge.

Se en av de første sendingene til Bubresko øverst i saken. Der opplyser han om hvordan nordmenn kan ha en trygg vinterferie med de nye korona-reglene.

Høyt tempo

Programlederen forteller at Nyhetskanalen og God morgen Norge kan ligne litt ettersom de ofte tar for seg de samme temaene, men løser dem på forskjellige måter.

Bubresko kjenner mange fra Nyhetskanalen fra før, han har erfaring og kan en del av teknikken der. Han opplever likevel at det er noe som skiller de to programmene fra hverandre.

– Det er et høyere tempo. I God morgen Norge vet jeg hva jeg skal gjøre den dagen, mens i nyhetene vet man aldri helt hva som skjer eller hva nyhetene er, sier han og legger til:

– Plutselig skjer det noe stort, breaking news. Det er utfordrendre, men gøy!

GOD MORGEN NORGE: Det er i dette studioen vi vanligvis ser Peter Moi Bubresko på TV-skjermen. Her sammen med Cathrine Fossum Hovdan. Foto: Anton Soggiu

En styrke

God morgen Norge-fans trenger ikke å bekymre seg, han skal snart tilbake til sin vanlige jobb.

Redaksjonssjef på Nyhetskanalen, Silje Hovland, sier at Bubresko starter med et vikariat nå i vinterferien.

– Det er positiv at vi har dyktige medarbeidere som kan bidra på flere steder i TV 2, det er en stor styrke for oss. Peter er en utrolig dyktig programleder, og vi på Nyhetskanalen syns det er spennende og morsomt at han har lyst til å utforske rollen som nyhetsanker. Så får tiden vise hvor mye han kommer til å jobbe på Nyhetskanalen framover, akkurat nå er det snakk om et kort vikariat.

– Jeg kommer tilbake

Bubresko har fått noen tilbakemeldinger fra bekymrede God morgen Norge-seere som savner han i programmet.

– De har jeg svart og sagt at jeg kommer tilbake. Dette er bare en midlertidig gjesteopptreden, forklarer programlederen.

– Det viser at God morgen Norge har trofaste seere som følger med. Det er kjempebra og koselig!

45-åringen synes det er gøy å få gjøre litt andre ting innimellom og tror at litt forandring er noe alle har godt av.

Han synes det er hyggelig at seerne savner han men betrygger dem med følgende beskjed:

KORT STUND: Peter Bubresko blir bare borte fra God morgen Norge en kort stund. Her fra God morgen Norges 25-årsjubileum. Foto: Thomas Andersen / Tv 2

– Jeg blir bare borte for vinterferien. God morgen Norge er et godt sted å være, understreker Bubresko.

Lang fartstid

Bubresko har jobbet i TV 2 i en årrekke. I perioden fra 2007 til 2009 som programleder for talkshowet Waschera sammen med Katarina Flatland, i august 2009 ledet han før- og ettersendingene på TV 2 i forbindelse med Amandaprisen i Haugesund.

Han har også vært programleder for Xtra Faktor på TV 2 Zebra sammen med Katarina Flatland.

De siste årene er han utvilsomt mest kjent som programleder i God morgen Norge.