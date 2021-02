Gyda (18) kan skape historie: – Lurte på hvorfor jeg drev på med dette

For første gang skal kvinnene kjempe om VM-gull i kombinert. Norges sterkeste kort, Gyda Westvold Hansen, tror deltakelsen kan åpne flere dører for kombinertkvinnene.

– Da jeg var yngre, savnet jeg kanskje å ha litt forbilder. Jeg var litt usikker og lurte på hvorfor jeg drev på med dette. Ingen av de eldre drev jo med det. Jeg tenker at det er viktig for rekrutteringen at vi er med i VM. Kombinert er en veldig fin sport.

Det sier Gyda Westvold Hansen (18) til TV 2 på telefon fra Lahti. Hun har akkurat gått inn til VM-gull i mixed stafett sammen med det norske laget i junior-VM - hennes andre gull under mesterskapet i Finland.

Spent og forventningsfull

Men snart venter enda større oppgaver. Under VM i Oberstdorf om to uker skal Hansen og resten av kombinertkvinnene for alle første gang stå på startstreken. Nok en milepæl for utøverne, som også ble innlemmet i verdenscupen denne sesongen.

– Jeg vet ikke hva jeg går til. Jeg har gledet meg til dette i mange år. Jeg satte meg som mål i 2017 da det ble bestemt at dit skal jeg. Det blir veldig moro å se hvordan et VM foregår, sier hun.

Til sitt første VM er Hansen blant de aller største favorittene. Hun tapte riktig nok spurten om seieren mot Tara Geraghty-Moats i Ramsau før jul - det foreløpig eneste rennet kvinnene har gått i verdenscupen.

AMERIKANSK SEIER: Tara Geraghty-Moats og Gyda Westvold Hansen etter å ha duellert om tidenes første seier i verdenscupen. Foto: Andreas Schaad

Sett bort fra det har Hansen vunnet rennene i både kontinentalcupen og senest i junior-VM.

– Formen er på plass, så får vi se om jeg klarer å levere under mesterskapet. Jeg føler at jeg er mer nervøs enn før en vanlig konkurranse, sier Hansen.

– Jeg har enda ikke fått ut maks potensial i hoppbakken. Sånn sett må jeg bare jobbe på for å få det ut. Jeg at det dersom jeg hopper bra, så går jeg ofte bra.

Etter medaljesankingen i Lahti blir det nå en liten tur hjem til Norge for å vaske klær og gjøre unna litt skolearbeid før turen går til pre-camp i Seefeld onsdag neste uke. Der skal kombinertkvinnene lade opp til VM sammen med kombinertherrene, som også er store medaljefavoritter.

– Jeg skal ta med meg alt jeg kan av tips og erfaringer videre. Jeg tror det er mye læring i å være med på dette. Jeg har sett opp til Jarl-Magnus (Riiber) i mange år, så det blir spennende, sier Hansen.

VANT PÅ SJUSJØEN: Koroanpandemien gjorde at flere verdenscuprenn ble avlyst. Her fra Lillehammer i starten av desember der Gyda Westvold Hansen gikk til topps. Foto: Heiko Junge

Riiber: – På tide

Riiber har selv et solid favorittstempel i pannen før VM i Oberstdorf. Han gleder seg over at kvinnene og herrene samles til felles oppladning.

– Det er ikke noe vi har gjort før, men jeg tipper det blir ganske likt som i Ramsau. Det var en veldig sulten gjeng. Man merker hvor interesserte de er i å dra ut så mye erfaring fra oss som mulig, sier Riiber til TV 2.

Verdenscuplederen peker på Hansen som et av Norges store gullhåp i mesterskapet og mener at deltakelsen er et stort steg i riktig retning for kombinertsporten.

– Jeg tenker at det var på tide. At de endelig får konkurrere på samme arena som oss. At de ikke bare må gå Norges Cup og de greiene der, sier Riiber.

– De gikk første verdenscuprenn i år. De fikk bare ett, og det viser allerede at det kanskje har gått litt trått. Det skulle vært mer allerede der.

Selv har Riiber ambisjonen klar.

– Medaljer er bra, men det er gull man går for. Får jeg til en normal hoppkonkurranse og et normalt langrenn, så skal det være nok til gull.