Biden om riksrettsaken: – Nervøs

For at Trump skal dømmes, må 17 republikanere stemme for at han er skyldig. President Joe Bien sier han er nervøs med tanke på avstemningen.

Torsdag avsluttet aktoratet sin prosedyre i riksrettssaken i USA. Fredag starter forsvaret av tidligere president Donald Trump i USA, og det skal ta kort tid.

Forsvarerne har i utgangspunktet 16 timer til rådighet, men vil ikke bruke så lang tid på å legge fram sine to hovedargumenter: rettssaken er i seg selv i strid med grunnloven fordi Trump ikke lenger er president, og hans ord – selv om de var provoserende – faller inn under ytringsfriheten.

Anklagerne har forsøkt å overbevise Senatet om at Trumps rolle under stormingen av Kongressen var del av et mønster. Også flere ganger tidligere har han gitt uttrykk for støtte til voldsbruk, mener de.

Et annet viktig bevis i demokratene prosedyre har vært videoklipp fra stormingen av Kongressen.



Flere av senatorene var tydelig rystet da videoklippene ble vist p og gjenopplevde de dramatiske timene. Det gjaldt også flere republikanere, men lite tyder på at mange nok vil la seg overbevise og stemme for at Trump er skyldig.

Flere republikanere har også gjort sitt for å ignorere rettsgangen ved å tegne i notatblokken eller lese aviser og bøker, bemerker nyhetsbyrået AFP.

Skal Trump dømmes, må 17 republikanere stemme for at han er skyldig, i tillegg til alle demokratene i Senatet.

Nå sier president Joe Biden at han ikke planlegger å snakke med noen av senatorene om rettsaken eller hvordan de har planlagt å stemme.

– Jeg er bare nervøs med tanke på hva mine republikanske venner vil gjøre, sier han, melder CNN.