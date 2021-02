Ingen nordmenn på pallen – sensasjonelt svensk gull

Det ble en skuffende norsk VM-dag i Pokljuka. De norske skiskytterherrene hadde vunnet alle sprintene hittil i verdenscupen, men da det gjaldt som mest ble det ikke engang medalje.

Da de andre norske sviktet var det Johannes Dale som ble Norges siste medaljekort. Men 23-åringen fikk én bom og måtte ta til takke med den sure 4. plassen.

Svensk sensasjon tok VM-gull

I stedet ble det en svensk jubeldag. Martin Ponsiluoma skjøt fullt hus og hadde en svært god dag i sporet. Det holdt til et smått sensasjonelt VM-gull.

– Det er vanskelig å forstå. Det har ikke helt sunket inn ennå, jeg venter på at alle skal komme i mål, sier 25-åringen til TV 2 lenge etter at absolutt alle foruten ham selv har delt ut VM-gullet.

– Jeg hadde ikke regnet med gull, men jeg visste at jeg hadde sjansen hvis jeg skjøt fullt hus.

Franskmennene Simon Desthieux og Emilien Jacquelin tok henholdsvis sølv og bronse.

Med alle fire nordmenn innenfor topp 10, kan det vanskelig karakteriseres som en fiaskodag, spesielt med tanke på at grunnlaget for søndagens jaktstart er bra, men det var en slukøret norsk gjeng som sto i målområdet og så medaljehåpet svinne.

Thingnes Bø: – Ikke bra

Johannes Thingnes Bø var den store favoritten på fredagens VM-sprint i Pokljuka, men 27-åringen spolerte egne gullsjanser på første skyting.

To bom ble minst én for mye, og til tross for feilfri stående skyting og sedvanlig stor fart i sporet, endte det med en 5. plass, 22,5 sekunder bak overraskelsesmannen Ponsilouma.

Sturla Holm Lægreid var den eneste nordmannen som skjøt fullt hus, men gikk ikke fort nok i sporet. Han endte på en 7. plass, mens Tarjei Bø endte på en 9. plass.

– Det var ikke bra, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

– Vi var litt uheldige vi norske i dag, synes jeg. For min egen del, føler jeg at jeg gjør et av mine bedre løp i år, selv om jeg får to bom på liggende. Gjennomføringen og løpsopplegg er ganske bra. Det er kjedelig når en sitter igjen med det resultatet.

– Jeg skjønte etter liggende at det ikke ville bli medalje, og er egentlig litt positivt overrasket over at jeg var så nær. Det kommer en jaktstart, og det var det jeg tenkte på. Men jeg føler at jeg gjør mye bra, uten at jeg får betalt for det.

Han får støtte av sin storebror.

– Det er skuffende som lag. Vi sitter nok med en OK følelse hver enkelt av oss, men når ingen av oss får full klaff og ingen medaljer blir utdelt til oss, så er det litt for dårlig, rett og slett, sier Tarjei Bø til TV 2.

– Vi taper for Sverige i dag... Nå tok de nettopp VM-gull i skøyter, og så tar de VM-gull i skiskyting, så hvis de tar det i hopp også nå, så begynner det å bli skummelt.