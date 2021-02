Saken mot politibetjentene som dyttet Martin (75) er henlagt

Da fredsaktivisten Martin Gugino (75) deltok i en demonstrasjon mot rasisme i juni i fjor, i forbindelse med «Black Lives Matter»-bevegelsen, endte 75-åringen på sykehus med det advokaten beskrev som alvorlige hodeskader. Han klarte heller ikke å gå etter ulykken.

Gugino ble dyttet i bakken av politibetjentene Aaron Torglaski og Robert McCabe, og i en video filmet av den lokale radiostasjonen WBFO, kan man se at 75-åringen umiddelbart silblødde fra øret.

Se video av hendelsen i videovinduet øverst i saken.

Henlegger saken

De to betjentene ble opprinnelig siktet for uaktsomt overfall, og begge ble suspendert fra jobbene sine mens etterforskningen pågikk. Torgalski og McCabe har hele tiden hevdet sin uskyld, forklarte det hele som et uhell, og mente at 75-åringen snublet og falt.

Torsdag besluttet tiltalejuryen at siktelsene frafalles, melder blant andre CNN. Det var en lukket høring, så årsaken til at siktelsene ble frafalt er ikke kjent.

Overrasket over utfallet

Torsdag uttalte Gugino seg til Spectrum News Buffalo, en lokal samarbeidspartner av CNN, og uttrykte at han var overrasket over utfallet.

– Jeg tror det lå en forventning om at distriktsadvokat Erie County John Flynn i det minste skulle oppnå en tiltale, og at rettsvesenet ville gjøre noe for å endre politiets rutiner og måten de ter seg på i gatene. Jeg tror at folk kan bli skuffet over at det feilet, sier 75-åringen.

Under en pressekonferanse torsdag uttalte distriktsadvokat Flynn at han hadde gjort alt han kunne for å belyse saken med det som fantes av relevante vitner og bevis.

– Det har dere mitt ord på, konstaterte han.

– Fulgte prosedyre

Buffalo Police Benevolent Association, den lokale fagforeningen, var på sin side svært fornøyde med avgjørelsen.

– Som vi har sagt hele tiden, fulgte betjentene McCabe og Torgalski ganske enkelt prosedyre og direksjoner fra deres overordnede for å rydde Niagara Square, til tross for at de arbeidet under ekstremt utfordrende forhold, uttalte foreningen.

I etterkant av siktelsene i fjor opplyste den samme foreningen om at 57 betjenter, spesialisert på å håndtere opprør, sluttet i protest.

McCabes advokat, Thomas H. Burton, uttalte til New York Times at de gjerne skulle sett at politibetjentenes kunne leve uten ryktet de har fått på seg.

– Det eneste problemet med denne saken – selv om vi fikk en rettferdig og god avgjørelse – er at vi ikke kan rette opp i det dårlige ryktet som oppsto etter demonstrasjonen. Det vet jeg ikke hvordan jeg skal fikse, sier han.