Christer Rødseths oppskrifter fra Majavatn

I denne episoden av En bit av Norge tar Christer Rødseth turen til Majavatn. Dypt inne i sør-samisk område besøker han familien Sparrokk. Det blir samisk tradisjonsmat, og reinsdyrentrecote stekt over åpen ild. Det blir også en norsk vri av taco, servert med fjellets reindyrslefser, en norsk versjon av hjemmelaget tortilla.

Reinsdyr-entrecoté med stekte poteter, tomat og kryddersmør

2 porsjoner

500 reinsdyr-entrecoté, delt i to tjukke stykker

2 hvitløkfedd

300 g små kokte poteter

250 g små tomater, kokt knapt møre

olje til steking

2 kvaster frisk rosmarin

salt

pepper

kryddersmør

Varm to stekepanner. Knus hvitløkfedd lett med flatsiden av en kniv, del poteter og tomater i to. Tilsett olje i en av pannene, legg i hvitløkfedd, rosmarin og poteter. Del tomatene i to og tilsett til panna, krydre med salt. La steke i ca. 8 minutter til grønnsakene har fått god farge og rør litt i panna under steking.

Ha olje i stekepannen til kjøttet, krydre raust med salt og pepper. Ta et hvitløkfedd fra potet- og tomatpanna og legg i kjøttpanna, stek biffene på høy varme til de har fått fin stekeskorpe. Ta ut biffene ut av panna og la hvile. Rett før servering, legg kjøttet tilbake i medium varm panne, tilsett kryddersmør, øs med smør. Del kjøtt og legg på toppen i grønnsakpanna, øs over varmt smør fra kjøttpanna og server.

Kryddersmør

100 g smør, romtemperert

2 fedd bakt hvitløk, finhakket

1 ss frisk rosmarin, hakket

1 ss frisk persille, hakket

1 ss flaksalt

Bland sammen smør, hvitløk, rosmarin og persille og salt. Ha kryddersmøret over i beholder og sett kaldt frem til servering.

Rømmevafler med multer og salt karamellsaus

6 vafler

2 egg

1 ss ekte vaniljesukker

3 dl rømme

1 dl syrnet melk

200 g hvetemel

0,5 ts bakepulver

0,5 ts salt

1 dl kaldt vann

smør til steking

Visp sammen egg, sukker, rømme, syrnet melk, hvetemel, bakepulver og salt til glatt røre, spe med vann. La røren svelle i minst 30 minutter. Spe med vann hvis røra blir for tjukk.

Karamellsaus

100 g sukker

2 ss vann

50 g smør

100 g kremfløte

1 ts maldonsalt

Kok sukker og vann til lys karamell. Rør inn smør og fløte, kok sammen, tilsett salt. Trekk kjelen av varmen.

Topping

250 g multer

2 ss revet sjokolade

1 ss kaffedryss (kaffebønner + råsukker kvernet i kaffekvern). Kan sløyfes.

Varm et vaffeljern, tilsett rikelig med smør, stek vafler, topp med multer, karamellsaus, sjokolade og kaffedryss.

Tur-tips! Ta med vaffelrøra på melkekartong og salt karamellsaus ferdig på glass.

Fjellørret

1 porsjon

4 Småløk, perleløk eller sjalottløk

150 g blomkål

olje til steking

salt

smør til steking

1 ss rømme

1 ts Dijon sennep

1 ts sitronsaft

1 ss frisk persille, hakket

1 fjellørret, ca. 300 g

pepper

50 g traktkantareller

1 ss valnøtter, gjerne ristet

0,5 ss tindved eller multer

Skrell og del løk i båter og blomkål i jevnstore biter, varm en stekepanne med olje, ha i grønnsaker, dryss på salt og tilsett en klatt smør, la grønnsaken surre til brune og karamelliserte, tilsett rømme og sennep, vend og smak til med sitronsaft. Dryss over persille.

Mens blomkål og løk steker, rens og snitt skinnet på ørreten, krydre med salt og pepper. Varm en stekepanne godt opp, ha i olje, stek fisken raskt til skinnet er sprøtt på begge sider, skru ned varmen til lavt, tilsett litt smør og øs. Løft fisken opp av panna og la hvile. Tilsett traktkantareller i panna, krydre med salt og pepper og stek soppen gyllen. Ta ut beina av fisken.

Anrett ved å legge kremet løk og blomkål på serveringstallerken, legg på fisk og traktkantareller, dryss på valnøtter og tindved. Topp med litt persille og server.

Reinsdyr-taco med blodpannekaker og tyttebærrømme

4 porsjoner

Blodpannekaker

8-10 pannekaker

3 egg

3 dl melk

2 dl blod, helst fra rein

1 knivsodd nellik

1 knivsodd muskat

0, 5 ts salt

300 g hvetemel

smør til steking

Visp sammen egg, melk, blod, nellik, muskat, salt og mel til glatt røre, la svelle i minst 30 minutter. Stek små pannekaker i smør.

Reinsdyr-taco

400 g mørbrad av rein

1 ts malt einebær

1 ts malt kummen

nøytral olje til steking

0,25 rød spisskål

6 rosenkål

0,5 dl god olivenolje

0, 5 sitron, saften

1 ts flaksalt

4 ss tyttebær, frosne

1 ss sukker

2 dl seterrømme

1 hvitløkfedd

Topping

4 ss syltet løk, kan sløyfes

2 vårløk

Potetgull

multer

Del kjøtt i strimler, krydre med einebær, kummen og salt, drypp over olje. Finsnitt spisskål og rosenkål, vend med olivenolje, sitronsaft og flaksalt. Rør tyttebær og sukker lett sammen, vend med rømme. Finsnitt vårløk, knus potetgull lett. Varm opp en panne til høy temperatur, hakk hvitløk, tilsett kjøtt og hvitløk dryss med salt og stek raskt.

Anrett pannekaker med kålsalat, kjøtt, tyttebærrømme, syltet løk, potetgull, vårløk og multer.