Gir TikTok skyld for anoreksibølge

En kraftig vekst i spiseforstyrrelser blant barn og unge har sprengt kapasiteten på flere store, norske sykehus.

En kartlegging TV 2 har gjort viser at antall henvisninger og innleggelser hos barne -og ungdomspsykiatrisk avdeling flere steder i landet skjøt fart i 2020.

Ved Haukeland universitetssykehus kaller de utviklingen en anoreksibølge, og Oslo universitetssykehus har kalt inn til krisemøte fordi situasjonen er ute av kontroll.

Flere personer i fagmiljøet knytter den bratte veksten til pandemien, og det er tilsynelatende spiseforstyrrelsen anoreksi som har blitt trigget av usikkerheten og smitteverntiltakene.

Ved både Haukeland og Ullevål i Oslo sier de at pasientene er både yngre og sykere enn tidligere.

Tiktok

Paul Joachim Bloch Thorsen er seksjonsoverlege på barneposten ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Han beskriver situasjonen på avdelingen som helt prekær.

– Dette er et varsko. Barne- og ungomspsykiatrien kan ikke håndtere alle som har det vanskelig. I alle fall ikke nå når den generelle psykiske helsen er under hardt press. Og vi er helt sprengt. Vi skal hjelpe dem som kommer hit, sier Bloch Thorsen.

Det er de yngste pasientene som står for størsteparten av økningen ved Haukeland. Klinikken har tidligere opplyst at de nå legger inn barn ned i 12-årsalderen.

POPULÆR: De siste årene har TikTok fått svært mange brukere, også i Norge. Foto: Kiichiro Sato

Trenden er den samme ved OUS der de ser de ser en kraftig økning i alderen 10 til 15 år. Begge steder forteller at det kan se ut som pandemien har trigget unge som er utsatt for å utvikle anoreksi.

Bølgen av pasienter med anoreksi begynte før pandemien, og fagmiljøene tror derfor årsaken er sammensatt. Bloch Thorsen mener likevel én populærkulturell faktor er svært viktig for å forklare hvorfor flere unge jenter ikke spiser.

– Veldig få snakker om TikTok, men jeg mener det er noen spesifikke faktorer med appen som tenner noen varsellamper hos meg, sier seksjonsoverlegen.

TikTok er et sosialt medie der man legger ut videoklipp. Det er blitt spesielt kjent for at brukere av appen legger ut videoer av seg selv der de gjør danser som trender, eller gjør utfordringer.

Noen av utfordringene er helt harmløse, mens andre er langt mer problematiske, mener Bloch. Han er spesielt bekymret for at formatet og sjargongen i appen gjør at det kan ha en uheldig innflytelse på unge som er utsatt for å utvikle en spiseforstyrrelse.

– Det er gøyalt og tullete fremstilt, og man skal på en måte ikke ta det seriøst, fordi det er humor. Men mange foresatte og foreldre er nok ikke klare over hva som skjer på denne appen, sier han.

Utfordringer

Noen utfordringer er knyttet spesielt til kroppsfasong og spisevaner. For eksempel er en populær utfordring å vise hva man har spist i løpet av en dag, under hashtaggen #WhatIEatInADay.

Selv om de fleste bidragene består av et sunt kosthold, har noen brukere postet et svært sparsommelig kosthold, og brukt det som et tips til hvordan man kan gå ned i vekt.

Det finnes også utfordringer som #EarPhoneChallenge der brukerne skal forsøke å føre ledningen fra høretelefonene sine to ganger rundt midjen.

– TikTok er ikke farlig på grunn av utfordringene, men på grunn av hvem som er der, og hvilken kildekritikk de er i stand til å utvise når det på en måte bare er gøy og ufarlig, sier seksjonsoverlegen.

– En vesentlig årsak

Han forteller også at det er flere ting han frykter kan trigge unge som er utsatt for å utvikle en spiseforstyrrelse.

– Formatet foregår som regel i helfigur, og det inspirer til terping av danser. Dette fokuset på hele kroppen din, og til å få til noe perfekt er skummelt med tanke på anoreksi. I tillegg fungerer appen slik at jo lenger du dytter grensen med disse utfordringene, jo flere likes får du.

– De er så unge de som kommer hit, og vi ser hva som er trendene i samfunnet og på TikTok. Når hele samfunnet blir litt mer anorektisk, så går det utover de som er våre pasienter, sier han.

Aldersgrensen på TikTok er i utgangspunktet 13 år, men man kan få tilgang til appen om en foresatt samtykker. Nå håper han at alle kan bli oppmerksomme på appen.

– TikTok er en vesentlig årsak til at anoreksibølgen begynte. Jeg tror at hvis alle passer litt på TikTok, så blir alle litt bedre, sier Bloch Thorsen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med TikTok, men selskapet har ikke besvart våre henvendelser.