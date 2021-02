– Britney er blitt behandla så jævlig

Dokumentaren «The New York Times presents: Framing Britney Spears» gir rett i spekulasjonene om at Britney Spears er holdt under vergemål av faren mot sin vilje, og støtter opp om det #freebritney-bevegelsen har ment lenge.



I følge superfan Linnea Myhre forteller dokumentaren også en historie om livet til Britney bak bildet som er skapt av henne.

SMILENDE: En tilsynelatende fornøyd Britney Spears på GLAAD Media Awards i Beverly Hills, California. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

– Det er en fortelling om hvordan Britney slo gjennom og hvordan det har vært. Vi er blitt presentert et bilde av henne, men nå ser vi bak disse bildene, forteller Linnea Myhre til God morgen Norge.

«Se hele intervjuet øverst i videovinduet»

Dårlig behandlet av pressen

BARBERTE HODET: Bildet av en barbert Britney Spears gikk verden rundt i 2007. Foto: AFP Photo/KABC Television

– I 2007 så vi jo bilder av henne da det ikke gikk noe bra med henne, og vi tenkte; «å ja, det har klikka for henne», men det vi ikke fikk se var det som skjedde utenfor som leda opp til hvorfor det ikke gikk bra med henne, sier Linnea, og forteller om hvordan pressen seksualiserte henne og hvordan alle lo av henne.

– Det var en annen tid, men i ettertid er det sprøtt å se tv-intervjuene der hun er 16-17 år og får spørsmål om puppene hennes og om hun er jomfru. I dokumentaren kom det ikke så mye nytt for meg, men det som var interessant var å se klippene i lys av 2021, fordi hun har blitt behandla så jævlig.

Jaget av paparazzier

I 2004 gifter Britney Spears seg med Kevin Federline, de får raskt to barn og skiller seg etter bare 3 år. I den tiden blir hun ekstra forfulgt og jaget av paparazzier.

– Det blir tatt masse bilder i uheldige situasjoner. Men mange av bildene kom som følge av at hun var redd for paparazziene, forteller Linnea Myhre.

– Det var for eksempel et bilde der hun hadde barnet sitt på fanget i en bil. Da ble det sagt at Britney var en dårlig mor, men hun ville bare beskytte barnet sitt mot paparazziene. Vi har bare sett de ille bildene, men nå får vi vite mer om hva som skjedde bak og rundt.

Holdt i fangenskap

Britney Spears har i 13 år vært under vergemål av faren. Han styrer alt av økonomien hennes og hun har ingen rettigheter. I følge #FreeBritney-bevegelsen blir hun holdt i fangenskap mot sin vilje.

I september 2020 demonstrerer Britney Spears-fans utenfor rettssalen i Los Angeles, California. Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP

– Det er noe paradoksalt med at du skal ha en verge som skal ta vare på deg fordi du er så syk, samtidig som du har verdensturné og tjener en haug med penger. Det er det eneste hun får lov til å holde på med. Hun får bare stå på scenen og til og med da skrur de av mikrofonen hennes, sier Linnea Myhre.

– Det er så kontrollerte former. Hun får ikke lov til å sitte i et intervju uten 10 personer rundt som kontrollerer hva hun sier. Det er så strenge regler. Hun får ikke bestemme hvem hun får besøk av eller om hun kan ta seg en kjøretur.

RETTSTVISTER: Det har vært flere rettstvister mellom Britney Spears og faren Jamie Spears Foto: AP Photo/Copyright 2020 The Associated Press.

– Faren er ikke en bra fyr

Linnea Myhre skrev for to år siden bok om Britney Spears og har fulgt henne tett. Hun mener at det absolutt er noe som skurrer med faren og vergemålet.

BRITNEY-FAN: Linnea Myhre er begeistret og lettet over at den nye dokumentaren forteller Britney Spears historie. Foto: TV 2

– Faren til Britney har mye å vinne på ved å forbli vergen hennes, selv om hun har sagt at hun ikke vil. Han har også fått besøksforbud mot barna fordi det visstnok har vært noe vold der. Så han er nok ikke en bra fyr, mener Linnea Myhre.

– Det skulle egentlig være et år da hun hadde det ille, men nå er det gått 13 år og hun er fremdeles i det.