Slik transporterer vi eksklusiv norsk sjømat ut av landet

Ansatte pakker fersk regnbueørret hos Nordlaks på Stokmarknes i Vesterålen. Om noen timer skal fisken ut på en langtur og det i et eget charterfly.

– Skal vi som nord-norske aktører ta godt vare på kundene våre, så må vi klamre oss til det som finnes nå. Derfor er det viktig å ha et slikt tilbud, sier Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonssjef hos Nordlaks.

– Kundene er villige til å betale litt ekstra for at fisken skal komme fram så fersk som mulig sier Martinussen

Fra Harstad/Narvik Lufthavn på Evenes har man siden desember sendt sjømat med fly fra Nord-Norge og direkte ut til destinasjoner i Asia, Midtøset og Afrika.

I slutten av januar startet man også opp med avganger som sender fersk sjømat direkte til destinasjoner i USA via London.

UNIKE MULIGEHER: - Vi håper på 12 fly i uka, sier Stig Winther, daglig leder i Perishable Center Nord. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Sparer tre døgn

Det tomme flyet fra Virgin Atlantic som lader i snøføyka denne dagen, skal lastes opp med nærmere 52 tonn ørret og laks.

– Det vi ser sånn umiddelbart er at vi sparer veldig mye tid. Det er snakk om to til tre dager kortere leveringstid for fiske fra Nord-Norge nå, sier Stig Winther, daglig leder hos selskapet Perishable Center Nord.

Det er flere oppdrettsselskaper i regionen som har gått sammen om å etablere selskapet.

52 TONN SJØMAT: Denne lasten skal til New York, Los Angeles og Boston. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

For 25 år siden sendte man også sjømat direkte med fly fra Evenes, men da var man ikke i nærheten av å produsere like mye sjømat som det man gjør i dag.

Volumet var rett og slett for lite.

Ved å bruke flyplassen på Evenes slipper produsentene å sende en del av fisken den lange turen med tog eller trailere til Helsinki eller Gardermoen som er vanlig i dag.

Utgjør 600 vogntog

– Med denne frekvensen og de avgangene vi har nå så går det fire fly i uken. I løpet av ett år blir det 600 færre vogntog som slipper å kjøre mellom 1200 og 1600 kilometer hver, sier Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonssjef hos Nordlaks.

Lasten med laks som trilles inn i flyet på Evenes skal til New York, Los Angeles og Boston. Den har med dages priser en salgsverdi på to- og en halv millioner kroner.

Det er koronapandemien som gjør at det står mange tomme passasjerfly over hele verden nå og som mer enn gjerne vil opp i luften igjen.

Dette merkes også godt ved Gardermoen hvor det er langt stillere enn normalt.

70 fly i uka

I fjor ble det sendt rekordmye sjømat ut fra landets hovedflyplass. 70 fly i uken, mange av disse er tomme passasjerfly.

FISK ERSTATTER KOFFERTER: All bagasjeplass må utnyttes om bord i Dreamliner-flyet. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Det er mye fly som står parkert på bakken globalt og det er mer lønnsomt å fly enkelte strekninger med fisk, sier Martin Langaas, direktør for Cargo i Avinor.

Totalt sett ble det eksportert noe mindre sjømat ut av Norge på grunn av stengte restauranter i mange land, men mer av fisken går med fly. Det er spesielt land som Japan, USA og Sør-Korea hvor det sendes mest.

– Det finnes flere lufthavner i Norge enn bare Oslo Lufthavn som kan ta imot store fly, og det ser vi nå på Evenes. Også Bodø har planer, sier Langaas.

Ved Harstad/ Narvik lufthavn er det offensive tanker når det gjelder å frakte sjømat rundt om i verden.

– I dag har vi to selskap som opererer herfra. Det er Qatar Airlines og Virgin Atlantic. Vi har tre andre selskapet som også ønsker å fly hit, sier Stig Winther, daglig leder hos selskapet Perishable Center Nord.

Viktig inntektskilde

Cargo er blitt en viktig inntektskilde, for det handler om å redusere tapene mest mulig når flysetene står tomme.

VIKTIG: Fly som står på bakken er dårlig butikk, sier Ben Crump hos Virigin Atlantic Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Ja, det har skjedd store forandringer nå under pandemien. Cargo er veldig viktig og en fin mulighet for oss å få flyene i luften i stede for at de blir stående på bakken, sier Ben Crump, Regional manager for Virgin Atlantic i UK og Europa.

For mannskapene om bord i kabinen er det rolige dager, men de er lykkelige som fortsatt er i jobb.

-Det er mange som fortsatt er permitterte, men vi krysser fingrene for at det kommer tilbake sakte men sikkert, forteller Coraline Joirdan, flyvertinne i Virgin Atlantic.

TOMT FLY: - Jeg savner passasjerene, sier Coraline Jourdain, Flyvertinne hos Virigin Atlantic. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Hun savner passasjerene. På denne turen er det kun norsk sjømat som er gjester om bord i bagasjerommet.

– Det er en trist tid, sier hun og sukker tungt.

– Noen fly går med reisende, men det er også mange tomme fly. Jeg håper at det kommer tilbake snart, forteller hun.

Sikter høyt

Lakseturen fra Evenes til USA går neppe med overskudd.

KUN FISK: Setene blir stående tomme når kunden er Norsk sjømat. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Akkurat nå er det et stort overskudd på fly, og det håper man å kunne utnytte fra flyplassen på Evenes også i fremtiden.

– Vi sikter på 12 fly i uken, sier Stig Winther, daglig leder hos selskapet Perishable Center Nord.

Han håper også å kunne sende turister sammen med laksen.

– Disse maskinene kan jo brukes både til passasjerer og frakt i en kombinasjon. Det betyr at man får reisende fra London hit, og laks og passasjerer i retur, forteller Winther mens snøføyka står rundt hodet hans.

KLAR FOR AVGANG: Verdien på sjømaten om bord er 2,5 millioner kroner Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

På en- og en halv time er flyet pakket og klart for å ta sjømaten til USA.

Under pandemien har oppdrettsselskapene langs kysten klart å finne nye markeder og det til tross for at mange restauranter er stengt.

– Vi har sett igjennom tidligere kriser at man har klart å bygge markeder igjennom slike perioder, sier Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonssjef hos Nordlaks.

– Flere konsumenter har tatt inn sjømat i kostholdet og spiser fisk oftere og det håper vi at vi kan nyte godt av også i fremtiden, sier Martinussen.