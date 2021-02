Norsk verdensstjerne: – Lyst til å spille i Norge

Fredag ettermiddag og resten av helgen spilles gruppe C i Counter-Strikes Champions League, nemlig BLAST Premier Spring.

Etter at gruppe A og B er unnagjort, er det omsider klart for et norsk innslag i den stjernespekkede turneringen.

SE ALT FRA BLAST PREMIER GRATIS PÅ TV 2 SUMO!

Håvard «Rain» Nygaard (26) har i flere år vært vår største e-sport-profil internasjonalt, og har skapet fullt av trofeer etter suksessen med det amerikanske laget FaZe Clan.

Selv om lagkompiser har kommet og gått, har Nygaard vært lojal mot laget – og er nå klar for et nytt år med gull og glitter i Counter-Strike.

– Ambisjonene våre er som alltid å vinne. Vi har trent skikkelig og seriøst i det siste, så ja – målet er helt klart å vinne turneringen, sier Nygaard i et eksklusivt intervju med TV 2.

Lang vei til seier

Men, det er en lang vei frem til triumf (se faktaboks), og gruppe C er knallhard. Den største favoritten er russiske NaVi (ranket nummer tre i verden), mens Team Liquid (6) blir en hard nøtt for FaZe Clan (ranket 17 i verden).

– Ja, det er en ganske tøff gruppe. NaVi har sett ganske bra ut i det siste. De kan også være veldig opp og ned, så det kommer litt an på hva slags utgave av dem som møter opp. Liquid kan også være bra, men jeg tror nok fremdeles NaVi blir den hardeste konkurrenten for oss, forteller en optimistisk Nygaard.

Første kamp for FaZe er allerede fredag kveld klokken 19:30 mot Liquid. Den kan du selvsagt se gratis på TV 2 Sumo!

Corona-pandemien har også truffet e-sport hardt. Alle fysiske turneringer har blitt avlyst det siste året, og spillerne sitter på hjemmekontor og kjemper om millioner av kroner.

LENGE SIDEN SEIER: Det er en stund siden FaZe har løftet et trofe. Forrige gang de vant en BLAST-turnering var i København i 2019. Foto: BLAST Premier.

Akkurat det er litt tosidig for Nygaard. 26-åringen har vanligvis over 200 reisedøgn i året, men er nå hjemme i Stavanger med sin kone.–Det har vært litt deilig, men jeg savner jo å være fysisk til stede på turneringene. Det er ikke helt det samme og det er litt rart å være så mye hjemme. Men, det er jo fint å kunne tilbringe litt mer tid med kona, vi har ikke hatt så mye tid sammen de siste årene, sier stjernespilleren.

Fakta: Slik spilles BLAST Premier Gruppespillet består av tre grupper alà fire lag, og hver gruppe spilles over tre dager. Etter endt gruppespill vil de to beste lagene fra hver gruppe avansere direkte til vårfinalene, mens de to dårligste må ta veien om BLAST Premier Showdown. I BLAST Premier Showdown vil det, i tillegg til lagene fra gruppespillet, komme flere lag som har kvalifisert seg inn via regionale kvalifiseringer. Til sammen ti lag vil derfor kjempe om to billetter videre til vårfinalen. En sesong konkluderes med BLAST Premier Final, og en finale inneholder seks lag fra gruppespillet samt to lag fra BLAST Showdown. Det er i denne turneringen de store premiepengene skal kjempes om, og i forrige sesong av BLAST Premier ga førsteplassen i underkant av tre millioner norske kroner. Etter vår- og høstsesongen spilles BLAST Premier World Final, og lagene som får delta her er lagene som har gjort det best gjennom sesongene. I forrige Global Finals kjempet åtte lag om en total premiepott på ca 8.600.000,- norske kroner. Det var det russiske laget Na'Vi som stakk av gårde med førsteplassen og over fem millioner norske kroner

Overraskende exit fra Norge

Før jul kom hans gode kompis og verdensklassespiller Joakim «jkaem» Myrbostad (26) hjem for å spille for norske Apeks og løfte norsk e-sport.

Det ble imidlertid et kort eventyr, og Myrbostad forsvant ut igjen til det nystartede russiske laget EXTREMUM på nyåret. Det er et valg Nygaard har full forståelse for.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Jeg er god venn med Joakim, så jeg vet mye om det som skjedde. Han kom tilbake, men nivået i Norge var ikke helt der han trodde det skulle være, og han følte seg da ikke helt ferdig med internasjonalt nivå ennå, sier Nygaard.

GAMLE LAGKAMERATER: Håvard (venstre) spilte med Joakim "Jkaem" Myrbostad (høyre) på Faze i 2016, men det er bare Håvard som har prestert godt nok til å bli værende på stjernelaget. Foto: Adela Sznajder/Dreamhack

Likevel vil ikke «Rain» utelukke å spille for et norsk lag igjen i fremtiden, og han vurderte det faktisk i fjor da fremtiden til FaZe var litt usikker og desolgte den bosniske storspilleren Nikola «NiKo» Kovac til rivalen Team Liquid.

– Da vi mistet «NiKo» visste jeg ikke helt hva jeg ville og jeg vurderte også dra hjem. Men, jeg snakket med FaZe for å høre hva deres fremtidsplaner var og jeg bestemte meg for å bli her. Jeg fikk beskjed om at de skulle bygge et lag med spillere jeg hadde lyst å spille med, sier Nygaard. Før han avslutter:

–Jeg har lyst til å spille i Norge igjen. I fremtiden er jeg veldig åpen fordet hvis det riktige tilbudet kommer og jeg er ferdig med FaZe.

Følg Håvard «Rain» Nygaard i BLAST Premier Spring gratis på TV 2 Sumo denne helgen!