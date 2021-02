Det var en imponerende oppvisning Jakob Ingebrigtsen leverte da han vant 1500m i det internasjonale stevnet i Liévin i Nord-Frankrike tidligere denne uka. I konkurranse med flere av de beste i verden vant han på suveren ny Europa-rekord innendørs. 3.31.80 er den nye rekorden.

Det er raskt, ikke minst i begynnelsen av februar. Da utøverne har fokus på å bygge en best mulig solid treningsbase, som grunnlag for å tåle den mer spissede treningen som er nødvendig for å prikke inn toppformen til årets store begivenhet, OL i Tokyo medio juli.

LEKENDE LETT: Jakob Ingebrigtsen knuste konkurrentene og satte ny europarekord. Foto: Icon Sport / BILDBYRÅN

Ingebrigtsen-gutta kom til stevnet i Lievin rett fra et langt høydeopphold i spanske Sierra Nevada. Vinteren har vært krevende i den spanske fjellheimen, og løpetreningen har primært vært gjennomført på tredemølle innendørs. Tredemølletrening har mange positive elementer, blant annet er det lett å styre intensiteten på den måten. Men mølla gir ikke optimal effekt når det gjelder kultivering av løpssteget. Derfor ble jeg meget imponert over måten Jakob gjennomførte i Liévin.

Teknisk var løpet en åpenbaring. Kjapt fotisett, og tilsvarende rask avvikling av steget. Løs og avslappet i skulderpartiet, som igjen gir maksimal effekt i hoftepartiet. Jakobs løp var en lærebok i rasjonell utnyttelse av ressursene, med optimal arbeidsøkonomi.

Allerede i år tror jeg Jakob kan true verdensrekorden Johan Kaggestad

Da kommer det naturlige spørsmålet: Er Sandnes-gutten i for tidlig form? Jeg vil ikke være redd for det. Siden Ingebrigtsen-klanen begynte å herje i norsk friidrett, har nettopp en fornuftig sesongplan kjennetegnet treningsarbeidet. Under pappa Gjerts ledelse har man på imponerende vis prikket inn toppformen på ønsket tidspunkt. Med stor kløkt og klokskap. Det er lett å bli for ivrig med en «diamant» som Jakob i stallen. Husk han fyller ikke 21 år før etter OL til sommeren.

Løpet i Liévin løp han uten hjelp eller press tilnærmet den siste halvdelen. Det er klart at han kunne løpt raskere med noen konkurrenter i nærheten, eller en hare som orket å holde farten lenge nok. For meg så det ut som Jakob gjennomførte løpet på rå treningsstyrke. Som igjen borger for at det ligger en formidabel tid på 5000 meter og venter til sommeren. Det betyr den første nordmann under 13 minutter på distansen.

Verdensrekorden på 1500 meter utendørs er 3.26.00, satt av marokaneren Hicham El Guerrouj i Roma 14. juli 1988. I det rette feltet med fornuftig fart underveis, tror jeg Jakob allerede i år kan true rekorden. Hans personlige rekord er 3.28.69 fra Monaco i fjor. En naturlig utvikling tilsier at det er mulig. Tenk dere en norsk verdensrekordholder på 1500m, det burde være utopi siden gutten kun er 20 år.

MÅLESTOKKEN: Hicham El Guerrouj er verdensrekordholder på 1500m. Foto: Anja Niedringhaus

Men først og fremst er det OL i Tokyo som teller. Norge har historisk en medalje på mellomdistanse i OL – Audun Boysens bronsemedalje på 800 meter i Melbourne 1956. Jakob kan bli den neste, snaut 65 år etter Boysen.

Uansett det er mye å glede seg til på friidrettsbanen. Karsten Warholm er et enda større gullhåp en Jakob. Og broder Filip lurer i sivet.