Derfor er Anniken Jørgensen full av beundring overfor Øde Nerdrum

For første gang siden Farmen-oppholdet er Anniken Jørgensen og Øde Nerdrum igjen sammen på skjermen. Og de er full av lovord om hverandre.

— Jeg vet ikke om vi hadde blitt venner utenfor gården. Det spørs hvilken setting det hadde vært, sier Anniken Jørgensen (25) når hun er gjest i fredagens premieresending av «Senkveld med Helene og Stian».

Selv om hun sitter med forsvarlig koronaavstand, så er hun slettes ikke alene.

For også øde Nerdrum (25) er i studio, og med det er duoen sammen på TV-skjermen for første gang siden de utviklet et helt spesielt vennskap i «Farmen kjendis»

— Men jeg tror Øde hadde vært skeptisk til meg. Blogger, blond og influenser. Jeg er jo utenfor hans segment, ler Jørgensen.

— Ikke fornøyd med verden

Nerdrum er på sin side ikke like sikker på det.

Han er nemlig snar med å fortelle om hva som fascinerer ham ved Anniken.

— Hun er kjempeopptatt av verdenen og hva den er. Og så er hun litteraturinteressert. Jeg tar med meg hennes nysgjerrighet, sier Nerdrum.

Han fortsetter:

— Noe av det siste jeg ville vært interessert i, er mennesker som er komfortable med at verdenen er som den er. Det er ikke hun der. Hun er ikke fornøyd, og det er bindeleddet her. Hun skulle aller helst ønske at verdenen var annerledes, slår Nerdrum fast.

Ulik oppvekst

Jørgensen smiler beskjedent, og forteller gladelig hvilke egenskaper hun setter pris på hos vennen sin.

— Det er jo det at han er oppvokst annerledes enn meg. Da jeg vokste opp, så måtte man være lik alle andre. Hvis man stakk seg ut, ble man korrigert, sier Jørgensen.

Hun takker Øde for hans tro mot den han er.

— Øde har liksom ikke blitt påvirket, og det beundrer jeg så mye. Og nå når jeg eldre så tenker jeg at jeg vil ha tilbake de tingene jeg la fra meg, da andre sa at sånn kunne jeg ikke være. Øde minner meg på det.

«Senkveld med Helene og Stian» ser du på TV 2 og TV 2 Sumo fredag kl. 22.15.