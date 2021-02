Tror på suksess: – Har kvaliteter som kan sikre oss trofeer

Manchester United kjemper fortsatt på tre fronter denne sesongen, men manager Ole Gunnar Solskjær vil ikke definere hva som må til for at sesongens skal være en suksess.

Kvartfinale i FA cupen, 16-delsfinale i Europa League og 2. plass i Premier League. Mulighetene for suksess er fortsatt store for Manchester United denne sesongen, men Ole Gunnar Solskjær vil derimot ikke gi noe klart svar på hva han anser som «suksess».

– Man går inn hver sesong med et ønske om utvikling, og gjør man det er det et steg framover. Om det et stort nok steg må vi se på slutten av sesongen, sier Solskjær til TV 2 og fortsetter:

– Jeg vil ikke si hva som er en suksessfull sesong, men vi har sjansen til å ende denne sesongen med en følelse av at det har vært en suksess om vi forbedrer oss. Jeg synes vi har vist kvaliteter som kan sikre oss trofeer.

Den neste måneden vil uansett ha stor betydning for Solskjær og co. Først skal de prøve å knappe inn forspranget på Manchester City i Premier League, før Real Sociedad og Europa League venter neste uke.

– Vi er fortsett med i tre turneringer, så for øyeblikket ser det ut til at vi har forbedret oss, men nå går vi inn i den avgjørende delen av sesongen. Det er nå vi virkelig må bite fra oss, være stabile og luke ut noen av de feilene vi har gjort, forklarer Solskjær.

Tidligere denne uken ble det klart at det første oppgjøret mot Real Sociedad i Europa League skal spilles på nøytral bane i Torino. Solskjær er gjerne åpen for andre løsninger.

– Vi har en liten fordel nå og det er en ulempe for dem å hjemmekampen der, men det er utenfor vår kontroll. Vi kan godt si at vi kan møtes i Torino for én enkeltkamp, det ville gått helt fint. I så fall ville vi hatt én kamp mindre, forklarer kristiansunderen.

Før den tid venter uansett West Bromwich på The Hawthorns. Forrige gang lagene møttes var på Old Trafford i november, da vant Solskjærs mannskap 1-0 og sikret samtidig sesongens første hjemmeseier.

– Det er en viktig kamp for oss. For hver kamp som går blir det vanskeligere å ta igjen lagene for oss, og det er derfor vi er her. De to poengene vi mistet mot Everton var skuffende, men vi slo tilbake i cupen. Det var et steg i riktig retning, sier 47-åringen.

Men flere steg må til om United skal knappe inn på byrival City. De lyseblå ligger for øyeblikket fem poeng foran Manchester United, med en kamp til gode.

