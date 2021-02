Da hun fikk jobben, skjønte hun at det hastet med å fikse én ting

Det er snart ett år siden Melby ble kunnskapsminister og fikk ansvaret for barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Og med det; over en million barn og unge midt i en pandemi.

– Jeg er jo bekymret for at dette vil skape en del sår hos mange, sier Melby i TV 2-programmet Presseklubben.

– Ganske dritt

– Hvordan tror du det har vært å være for eksempel 17 år det siste året?

– Jeg tror rett og slett det har vært ganske dritt.

– Vi har snakket en del om de sårbare unge, de som ikke har det noe bra, de som kanskje har psykiske problemer fra før, og de som trenger ekstra oppfølging. Men nå har det vart så lenge at også for de vanlige, velfungerende 17-åringene, så er det ganske kjipt.

Se intervjuet med Melby der hun forteller hva hun følte hun måtte fikse da hun fikk jobben, i videovinduet øverst i saken.

Melby forteller at det er vanskelig å tenke på alt de unge har måttet gi avkall på.

– Det er en formativ tid, der du skal finne ut hvem du er. Og det gjør du gjerne i møte med folk. Kanskje er det den tiden du får din første kjæreste. Alt dette har jo blitt frarøvet veldig mange. Og det er nok noe av det som plager meg aller mest.

– Greier ikke veie opp

Tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion viser at det aldri før har vært så mange unge ensomme som nå.

Hele 55 prosent av unge forteller at de er ensomme. Og 85 prosent savner mer kontakt med andre mennesker. Konsekvensene av tiltakene bekymrer Melby.

– Køene til psykisk helsehjelp blir lengre, det er flere som trenger hjelp. Ikke bare for små ting, men for ganske alvorlige ting. Så det er jo helt konkrete utslag av pandemien og av de smittevernstiltakene som vi har bestemt, sier hun.

Flere eksperter advarer mot konsekvensene av tiltakene, og frykter en hel korona-generasjon kan bli skadet.

– Har dere tatt for mye hensyn til de voksne?

– Det er et godt spørsmål. Vi har jo hele tiden barn og unge øverst på lista vår når skal vi skal åpne opp.

– Så barn har jo fått gå på skolen størstedelen av tiden, mens voksne må ha hatt hjemmekontor. Sånn sett kan du si at vi har prioritert barn. Men det som vi jo ikke greier å oppveie for, er at det for barn åpenbart er mye større konsekvenser av å være hjemme.

Hastet å gjøre én ting

Melby sier det hele tiden er vanskelige dilemmaer.

– Vi ser at prisen er høy. Så det er utfordringen vår i denne pandemien generelt; at det finnes liksom ingen løsninger som løser alt.

Melby tok over som kunnskapsminister fredag 13. mars. Det var dagen etter at skolene stengte i fjor vår.

Og selv om hun møtte motstand, var det én ting hun var sikker på at hun måtte gjøre.

– Jeg skjønte jo veldig tidlig da jeg kom inn som statsråd, at nå er jobben min å få åpnet dette så raskt som mulig. Og det var ganske krevende.

Hun utdyper:

– For da var jeg jo ganske fersk i jobben. Og det å være den som sier at vi må faktisk åpne så raskt som mulig; det var ganske tøft.

Se Presseklubben fredager kl. 17.30 og gjennom hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen. Du kan også se programmet når du vil på Sumo.