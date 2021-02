Lader opp til sesongavslutningen i sommerparadis

Ute i havgapet på Hvaler lader Stjernen opp til kamper igjen etter at pandemien skyllet over Fjordkraftligaen.

- Bortsett fra at det er veldig kaldt nå så er dette veldig kult. Det er ikke ofte vi får oppleve naturen på denne måten her, sier Stjernen-spiller, Henrik Medhus.

Forbi Fredrikstad og utover en av Hvaler-øyene kan vi skimte en gjeng i rødt og hvitt entre den blanke isen. Stjernen-spillerne har blitt samlet til en helt spesiell hockeytrening.

- Det er Hvalerøyene, hører jeg. Dette er første gang jeg er med på en sånn type trening. Det er fantastisk, sier kanadiske Tim McGauley.

Mens spillerne tester skøytene med det åpne havet bare noen titalls meter unna fyrer noen av klubbens æresmedlemmene opp grillen. Sola er i ferd med å forsvinne bak holmene. En treningssetting man sjeldent har sett maken til.

- I Fredrikstad nå er det ikke mulig å kjøpe hockeyutstyr i butikkene, det er hockeyfeber. Folk spiller is på løkker og legger baner i hagen. Å ta med A-laget ut i denne settingen her med havet i bakgrunnen er veldig fint, sier Stjernens daglige leder, Anders Åsle.

Klubben har lenge hatt en plan om å samle spillerne for å trene ute sammen med fansen, men med strenge restriksjoner og en spesiell tid måtte de tenke nytt. Derfor tok de med seg spillerne ut til et uberørt isområde på den populære sommerplassen, Hvaler.

- Det tar deg tilbake til da du var yngre. Vi trenger det nå i denne tiden her, sier Medhus.

2.januar var siste gang Stjernen spilte en seriekamp. Laget ble hardt rammet av pandemien og over tjue spillere ble satt ut av spill på grunn av Covid-19 før det ene laget etter det andre i Fjordkraftligaen måtte kaste inn håndkledet med høye smittetall.

- Koronaen rammet laget vårt hardt. Bare det å kunne spille igjen er veldig fint. Det er noe vi ikke tar for gitt fordi det ble tatt vekk fra oss. Det er noe vi er veldig takknemlig for, sier McGauley.

Nå satser de alt på at regjeringen igjen åpner opp for seriespill i toppidretten. Planen er at Fjordkraftligaen skal rulle i gang igjen 18.februar. Da skal lagene fullføre sine 36 kamper i grunnserien før sluttspillet skal spilles noe redusert, med best av fem-serier i april.

- Det går ikke an å beskrive det en gang hvor gira vi er. Det eneste vi snakker om er å komme i gang så raskt som mulig og få spille hockey igjen, sier Maksims Ponomarenko.

Og da satser de alt på å fortsette der de slapp. Etter en treg sesongstart var Stjernen på god vei oppover på tabellen med sju strake seire.

- For vår del handler det om å finne tilbake til den gode formen vi hadde før pausen og ta det med inn i sluttspillet. Jeg synes vi bør kunne ta oss til en semifinale. Absolutt, sier kaptein. Andreas Heier.

Og til tross for alle smittetilfellene tror spillerne at Stjernen har kommet bedre ut av denne perioden enn flere andre lag.

- Vi hadde et stort momentum, men dette kan også være en god mulighet for oss. Jeg har ikke den minste tvil om at vi kan gå ut der og fortsette der vi slapp, sier McGauley.

- Det kan hende vi til og med er enda bedre enn det vi var, sier Ponomarenko.

- Tror du dere har brukt pausen bedre enn de andre lagene?

- Jeg håper på det. Flere lag, blant annet Oslo-lagene og Sparta har ikke hatt mulighet til å trene sammen på samme måte og i hallene. Vi har holdt det gående i flere uker nå. Jeg får håpe vi har et bedre utgangpunkt enn de andre lagene.

Mens spillerne varmer seg på grillen og kaster innpå en burger nyter tidligere landslagshelt og Stjernen-profil, Ørjan Løvdal siste rest av dagens uteøkt fra sidelinja.

- Dette er jo akkurat som i gamle dager på uteis. Det var jo sånn man begynte. På utebane. På gamle Jordal, bingen, dynget og så videre. Jeg tror ikke de her har opplevd det før så det er veldig spesielt at det er her ute. Det er veldig, veldig moro.

- Vi har ikke annonsert dette på grunn av koronaen så vi har gjort dette i skjul. Å dra A-laget ut hit var veldig morsomt. Jeg tror mange savner hockeyen, avslutter Løvdal.