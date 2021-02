Henrik (25) fikk en ekkel og illeluktende overraskelse i posten

Daglig leder i Lensit, Andreas Eriksson, har sendt følgende kommentar til TV 2 hjelper deg:

– Vi tar denne saken veldig seriøst, ettersom kvalitet, pålitelighet og tilfredshet hos våre kunder alltid har høyeste prioritet hos oss. Vi er i kontakt med kunden og har selvfølgelig tilbudt han full refusjon for bestillingen innenfor rammen av vår 100% returpolicy. Vi streber etter å være den raskeste, mest pålitelige kilden for kontaktlinser i Norge. For et lite antall produkter velger vi å sende varene direkte til kundene fra vår leverandør i dette tilfellet mottok kunden bestillingen sin direkte fra leverandøren vår via en tjenesteleverandør. Det er derfor ikke mulig for oss å si sikkert hva som skjedde under transporten. Selvfølgelig vil vi undersøke nærmere, fordi det er veldig viktig for oss at våre kunder fortsetter å motta bare tilfredsstillende produkter/leveranser til enhver tid.