Spelleman-debut med to nominasjoner

Fredag ble nominasjonene for Spellemann 2020 presentert. Selv om fjoråret var krevende for mange artister, kunne vi fortsatt glede oss over mye ny musikk.

Blant de nominerte finner vi en rekke kjente og kjære artister. Cezinando leder an med fire nominasjoner i kategoriene årets hip-hop, årets låtskriver, årets tekstforfatter, og årets musikkvideo sammen med B-Boy Myhre.

Cezinando er nominert med albumet «Et godt stup i grunt vann». Foto: Tor Gunnar Berland

Cezinando fikk sin første Spellemann i 2017 for tekstene på albumet «Barn av Europa».



For første gang er også Andreas Haukeland, kjent under artistnavnet «TIX», nominert til Spellemann. Artisten er nominert to ganger i kategorien årets låt, for «Karantene» og «Kaller på Deg».

Nominasjonene er kanskje ikke uventet da begge låtene toppet hitlistene i fjor og «TIX» ble årets mest strømmede artist i 2020. Haukeland er for tiden aktuell som deltaker i Melodi Grand Prix.

Som alltid blir det spennende å se hvem som stikker av med den gjeve prisen «årets Spellemann», som i fjor gikk til artist Sigrid.

Selve utdelingen vil finne sted 16. april.

Hele lista over de nominerte kan du se her.