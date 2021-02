Da Jaguar kastet seg inn i kampen om elbil-kundene, var det med SUV-en I-Pace. På mange måter perfekt for det norske markedet: Firehjulsdrift, god bakkeklaring, bra rekkevidde og kraftig motor.

I-Pace er dessuten en av de beste elbilene for offroad-kjøring, og er også godkjent for vading i opptil 60 cm dypt vann.

At denne oppskriften traff godt, ble raskt synlig på registreringsstatistikken. Akkurat nå går det nesten 5.300 I-Pace på norske skilter.

Men alt er ikke like positivt. For ganske tidlig var det en del kunder som begynte å klage på et irriterende problem: Det var ofte støv i dørkarmen og i baksetet på bilen.

Fant ut av problemet

Kort tid etter at det ble støvsuget og vasket bort, kom det tilbake. Mange kunder opplevd det samme. Etter hvert ble det også et tema på Facebook-gruppa for norske I-Pace-eiere. Misnøyen var stor.

Til slutt tok Jaguar tak problemstillingen. De har nå funnet ut hva som fører til den mystiske "nedstøvingen".

Den dårlige nyheten for norske kunder er at de ikke kan forvente kompensasjon – og at det ikke legges opp til en fiks på dette i framtidige modeller.

Mange norske kjøpere har valgt den elektriske SUVen Jaguar I-Pace. Men ikke alle er like fornøyde.

Drar inn støv

Broom har fått henvendelse fra flere eiere, som lurer på hva som skjer. Så vi tok kontakt med den norske importøren, for å høre hvordan saken ligger an.

– Jaguar-fabrikken har lagt ned mye arbeid i å analysere dette temaet, primært grunnet tilbakemeldinger fra kunder om at støv kommer inn i bilene under kjøring. Jaguars analyser viser at det ikke er snakk om støvinntrengning i kupeen under kjøring, men at støv derimot kan legge seg i området på utsiden av dørens tetningslist, for så å bli dratt inn i kupeen av trykkendringen som oppstår ved åpning av dør, skriver PR og eventmanager i Jaguar/Land Rover Norge, Fam Christina Gudim, i en e-post til Broom.

Det er rundt baksetene at problemet med støv har vært mest tydelig.

– Skjer ikke under kjøring

Jaguar sin konklusjon er at støv som kommer inn i bilen utelukkende kommer inn ved åpning av dør, og ikke under kjøring.

Støv inn i kupeen skyldes dermed ikke feil på komponent, og kan unngås ved renhold av det aktuelle området, for eksempel i forbindelse med vask av bil.

– Da støvutfordringen ikke skyldes feil på komponent, er det ikke gitt noen kompensasjon for dette, fortsetter Gudim.

Hun forteller at det heller ikke ligger noen planer for å endre på fremtidige modeller, for å luke bort problemet.

Laget video

For å forklare tydeligere hva som skjer, og hvordan man kan løse problemet, har Jaguar laget en egen video. Den er publisert på YouTube og Jaguars hjemmesider – og ligger også øverst i denne artikkelen.

Mange bruker I-Pace til kjøring på vei som ikke nødvendigvis er asfaltert. Det kan gi problemer med støv.

Her brukes mel som erstatning for støv. Det illustreres tydelig hvordan melet dras inn i bilen på grunn av trykkendringer, når døra åpnes.

Det anbefales å åpne vinduene når døren åpnes, slik at undertrykket utlignes.

Ikke fornøyd

Øyvind Lindholm er en av kundene som har kjøpt I-Pace. Han er ikke fornøyd med måten Jaguar har håndtert situasjonen.

– Det trekkes fram i reklame og ved kjøpt at dette er et "high end"-bilmerke av høy kvalitet. Jeg trodde jeg kjøpte et premiumprodukt. Det man ikke blir informert om ved kjøp, for min del en bil til i overkant av 900.000 kroner, er disse ulempene med støv og finkornet sand. De forventer altså at man skal akseptere et dårlig inneklima og støv på seter og lister. Jeg kjøpte ikke bilen for å kjøre i 60 cm dypt vann – men fordi jeg trodde Jaguar var synonymt med kvalitet, sier han.

– Noe man må leve med

Brooms egen bilekspert, Benny Christensen, forstår frustrasjonen til kundene – og Jaguar.

– Jeg vil nok si at Jaguar har sitt på det tørre i denne saken. Så kan man jo spørre seg selv hvorfor dette er et større problem på noen biler, enn andre. Det som er helt sikkert er at her finnes det ingen quick-fix. Jeg tror dette er noe man bare må leve med på i-Pace – på lik linje med at Tesla-eiere må leve med ujevne karosseritilpasninger, sier Broom-Benny.

I-Pace fikk for øvrig nylig en forsiktig ansiktsløftning, og koster i skrivende stund fra 747.900 kroner.

Video: Her møter Jaguar I-Pace Tesla Model X og Audi e-tron:

