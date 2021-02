Her er den nye ski-trenden «alle» kaster seg på

Bare business (TV 2): Lei av toppturer og Birken? Skiprodusenten Madshus ser nå voksende interesse for en helt annen ski-trend.

Denne vinteren har så langt vært kald og snørik over hele landet. Mens man i vanlige år stort sett har mye snø i enkelte deler av Norge, er i 2021 gode skiforhold fra sør til nord.

Det er godt nytt for ski-produsentene, som ligger an til å få rekordomsetning denne vinteren. Særlig kontrast er det til vinteren i fjor, som var uvanlig snøfattig.

– Det er en helt annen situasjon enn i fjor, forteller sjefen for norske Madshus, Nils Hult, i TV 2-programmet Bare business.

– I forhold til et normalår er vi vel opp 40-50 prosent i salget i år. Og forhold til i fjor så er det en himmel av forskjell, sier Hult.

Snø i Europa

Salget av skiutstyr for Madshus ligger denne vinteren nær en tredobling av omsetningen fra fjorårets vinter. Og det er ikke bare i Norge og Norden at Madshus og andre produsenter selger mer langrenn- og turski: Snøen laver ned over hele Nord-Europa, samtidig som mange skisteder holder slalombakker stengt på grunn av korona og smittevern.

Adm. direktør i Madshus, Nils Hult, er gjest i Bare business. Foto: Erik Edland / TV 2

– Nå er det mange nedover Europa som er ute og går langrenn, fordi alpinbakker er stengt, sier Hult.

Og i land der det ikke kjøres opp så mange langrennsløyper som vi er vant til i Norge, finner folk løsninger:

– Folk tramper opp egne spor, og går i skog og mark, forteller Hult.

Voksende trend

Og nettopp å gå langrenn utenfor oppkjørte løyper, ser Madshus-sjefen en stadig større interesse for også her i Norge.

– At man vil komme seg ut og ikke gå i løyper, at man heller vil gå utenfor løypene - det ser vi vokser, sier Hult.

– Det er kanskje noe flere gjør når man er lei av toppturer og å gå Birken?

– Ja, å ikke være der alle andre er, enten på vidda eller i lavlandet. Å gå utenfor løypene blir en mer opplevelsesdrevet aktivitet. Mer opplevelse enn enn å gå for svette og «performance», sier Madshus-sjefen.

Gresvig-konkurs

For de store sportskjedene ble fjorårets snøfattige vinter på Østlandet den siste dråpen som fikk begeret av dårlige resultater til å renne over: Gresvig gikk konkurs i februar i fjor, og XXL var også svært nær å gå over ende. Dette skjedde etter flere år med etablering av svært mange butikker, og beinhard konkurranse om lavest mulig pris i bransjen.

Madshus-sjefen mener at noe færre sportsbutikker kan være bra for kundene.

– Prisene kommer kanskje til å gå litt opp, men kunnskapsnivået og fokuset på opplæring og kundeopplevelse kommer til å øke. Så jeg tror at man totalt sett kommer bedre ut, sier Hult.

– Gjelder det også for dere som er produsenter av sportsutstyr?

– Ja, vi ønsker å ha en bærekraftig løsning som holder over tid. Det er klart at hvis prispresset er ekstremt hardt, da blir det vanskelig å produsere produkter så billig at det passer markedet. Vi ønsker å være nytenkende og lage produkter som markedet ser nye muligheter i - ikke bare pris, sier Hult.

Biri

Det meste av Madshus' produksjon er på skifabrikken på Biri i Innlandet, mens en del av deres enklere utstyr produseres i Kina. Skiprodusenten er eid av et amerikansk selskap, som ifølge Hult ser verdien av å opprettholde skifabrikken i Norge.

– Da er vi nær markedet her i Norge og i hele Norden. Og sammenlikner man med en fabrikk i Kina, så er de også flinke til å produsere. Men de har ingen kunnskap om sporten. De vet ikke hvordan det funker på snø, og hvorfor det skal være spenn i skiene. Så Biri er viktig for oss. Det er mye kunnskap, pasjon og hjerte i dette, sier Nils Hult.

Se hele intervjuet med Madshus-sjefen i Bare business denne helgen på TV 2 Nyhetskanalen, eller når som helst her på Sumo.