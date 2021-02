Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Jeg har kjøpt en ny Toyota RAV4 Plug In Hybrid. Får den levert slutten av uken.

Så spørsmålet: Vi vil reise til utlandet, kanskje i september og være der i 6 måneder. Bilen står i luftig, tett garasje.

Bør bilen lades i løpet av disse 6 månedene, eventuelt hvor ofte og hvor lenge?

Benny svarer:

Heisann. Aller først – gratulerer med fin bil! Tipper du gleder deg til å hente denne. Det er alltid morsomt og spennende med ny bil.

La oss også håpe at verden igjen blir så normal at man faktisk kan reise litt. Slik som du har tenkt.

Det er mange som har gjort som deg de siste årene og kjøpt seg en ladbar hybrid. Det er nok også flere enn deg som planlegger å reise, når det igjen blir en mulighet. Derfor tror jeg spørsmålet ditt er aktuelt for flere.

Å la en bil stå i et halvt år er ganske lenge, men den tåler det. Det er noen få, enkel ting man bør vite om.

Ikke lad fullt opp

For å være helt på den sikre siden tok vi kontakt med teknisk avdeling hos Toyota. De svarer som følger:

Ved lagring i så lang tid som 6 måneder, anbefales det at hybridbatteriet lades opp til ca. 40-50 prosent. Da lagring over lengre tid med enten veldig lite, eller veldig mye strøm kan svekke litiumbatteriets egenskaper.

Når det kommer til 12-volts startbatteriet, er det et blybatteri i denne modellen. Her anbefales det at dette lades fullt, samt at bilen gjøres strømløs ved å koble fra 12v-systemet. Det gjør man enkelt ved å ta bort minus-polen på batteriet.

I moderne biler trekker flere av systemene litt strøm hele tiden. Da kan batteriet tappes ned når bilen skal stå så lenge. Ved å ta av minus-polen, elimineres risikoen for at bilen lader seg ut mens bilen står parkert.

Håper dette var oppklarende. Ønsker lykke til med både ny bil og med utenlandsopphold!

