Gode nyheter for Mørk: Ingen alvorlig kneskade

De gode nyhetene kommer etter undersøkelser av kneet til Nora Mørk fredag.

– Veldig lettet

TV 2 får nå bekreftet at undersøkelsene viste at Mørk ikke er rammet av en alvorlig kneskade. Korsbåndet, leddbåndet og menisken i kneet til den skadeforfulgte håndballstjernen virker å være intakt, og alt tyder dermed på at Mørk slipper med skrekken.

– Hun har bare fått en kraftig smell. Det har blitt litt væske i kneet, men alt som skal være intakt er intakt. Bildene viser at ingenting av det som kan være farlig er skadet, sier en lettet Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2.

Mørk ble undersøkt i Ljubljana fredag der Vipers lørdag møter Krim i den siste kampen i gruppespillet i Champions League. Mørk reiser nå hjem til Norge og går rett i karantene. Deretter blir det ytterligere undersøkelser av kneet for å finne ut akkurat hva som er galt.

Men enn så lenge kan Mørk puste lettet ut.

– Vi er veldig, veldig lettet og glade. Nora sier selv at hun ser for seg at hun snart er tilbake på banen, sier Gjekstad, som selv forventer at det ikke vil ta for lang tid før vi ser Mørk tilbake i aksjon.

– Nå skal hun bare ta det med ro, så tar de nye bilder og undersøkelser etter karantenen er over.

I tårer

Mørk haltet av banen i Champions League-kampen mot Rostov-Don onsdag med tårer i øynene og smerter i kneet. Da fryktet man naturligvis det verste for Mørk, som tidligere gått gjennom ti kneoperasjoner.

