Økokrim har pågrepet en fjerde person i massiv konkurssak

Torsdag ble tre personer fengslet og siktet for grov økonomisk utroskap etter at Hotel-kjeden Maribel gikk konkurs. Torsdag kveld ble ytterligere en person pågrepet.

«I sammenheng med etterforsking av mistenkt konkurskriminalitet i hotellkonsernet Maribel AS er ytterligere en person pågrepet og siktet grov økonomisk utroskap,» skriver Økokrim i en pressemelding.

Mannen, som er i 60-årene, ble pågrepet da han ankom Oslo lufthavn fra utlandet torsdag kveld. Økokrim hadde da vært i dialog med den siktede og hans forsvarer over flere dager og han kom frivillig til Norge.

Saken er tidlig i etterforskningen, men springer ut av behandlingen av konkursboet etter Maribel-konsernet, som ble slått konkurs i juni. Konsernet eide hoteller som Moxy og Grims Grenka i Oslo.

Fikk koronastøtte

Det store norske selskapet Maribel overtok i 2018 driften av rundt 50 hoteller under merkenavnene First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott.

Konsernet ble slått konkurs i sommer, etter at det økonomiske uføret konsernet var i, ble forverret da koronakrisen rammet, ifølge Dagens Næringsliv.

Selskapet mottok 21,4 millioner i koronakrisestøtte før det ble slått konkurs, men det er uklart om Økokrim etterforsker misligheter knyttet til koronamidlene.

– Jeg kan dessverre ikke kommentere slike detaljer i etterforskningen, sa statsadvokat Bård Thorsen til TV 2 torsdag.

Høyre-politiker siktet

Økokrim har i forbindelse med pågripelsene gjennomført ransakinger på flere steder på Østlandet og Vestlandet. Etter det TV 2 kjenner til er en av de pågrepne en Høyre-politiker.

Mannen avviser å ha gjort noe galt. Han hevder han har vært med på «en forretningsmessig begrunnet transaksjon» og har ikke hatt noen intensjon om å støtte ulovlige handlinger, ifølge forsvareren, advokat Thomas Frøberg.