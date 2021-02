Ber om syv års fengsel for mishandlings -og voldtektstiltalt idrettsprofil

Aktoratet mener de har bevist flere voldsepisoder, og minst 10 voldtekter.

– Det vil være voldtektene som gir strengest straff om han domfelles. Det må legges vekt på at voldtektene har vært svært nedverdigende og skamfulle, sier aktor Anne Glede Allum når hun legger ned sin påstand fredag.

Allum la klokken 12.30 etter en samlet vurdering ned påstand om syv års fengsel for idrettsprofilen.

Hun mener det ikke er noen formildende omstendigheter i saken.

To helt forskjellige versjoner

Mishandlingen skal ha begynt allerede tidlig på 2000-tallet. Ifølge tiltalen bestod den i «bruk av vold, trusler og kontrollerende, nedsettende og annen krenkende atferd.»

Idrettsprofilen, som da var aktiv, skal i årevis ha vært vært voldelig og truende mot ektefellen. Ved en anledning skal han også ha vært truende mot parets felles barn. Trusselen er også en del av tiltalen mot idrettsprofilen.

Mannen, som nå er i 40-årene, nekter enhver anklage.

Frontene er steile i saken. Den fornærmede kvinnen mener hun har blitt kontrollert, mishandlet og voldtatt over flere tiår. Idrettsprofilen mener dette er hevn fra hans tidligere ektefelle for at han nå har funnet en ny kjæreste.

Det eneste som er klart er at en av partene lyver.

– Vi har dokumentert hans sinneproblem

Rettsforhandlingene har pågått i åtte dager i Nedre Romerike tingrett.

Ettersom de forholdene i tiltalen skal ha funnet sted tilbake i tid, er bevisene i saken hovedsakelig vitner og forklaringer.

Den fornærmede kvinnen beskrev i sin forklaring et terrorregime der hun til en hver tid ble kontrollert, og der hun ikke fikk tillatelse til å omgås de hun ville.

– Vær gang jeg skulle noe var jeg en hore, eller stygg eller feit. Jeg ble konstant beskyldt for å være utro, sier kvinnen.

Ved en anledning skal idrettsprofilen, ifølge kvinnen, ha slått seg gjennom en dør med hammer og sag for å komme seg inn på et rom der hun gjemte seg.

– Vi mener å ha dokumentert NNs sjalusi og sinneproblemer, sier aktor Anne Glede Allum i sin prosedyre fredag.

Sammensveiset familie

Idrettsprofilens familie og venner har derimot tegnet et helt annet bilde. De kjenner seg ikke igjen i kvinnens versjon, og sier tvert imot at de oppfattet kvinnen som kontrollerende.

Flere har sagt at idrettsprofilen aldri har hatt sinneproblemer, og at han kun har vist sinne på idrettsarenaen under sin aktive karriere.

Familiemedlemmer har vært vitner til flere av voldshendelsene som kvinnen har forklart. De har beskrevet situasjonene som langt mindre dramatiske, men har beskrevet de som konflikter der ingen av partene var voldelige.

Aktor Allum forklarer dette med at familien til idrettsprofilen er svært sammensveiset, og at de aldri har godtatt den fornærmede kvinnen, selv om hun giftet seg med idrettsprofilen.

– Hun blir beskrevet som en kvinne som sier det hun mener, og ikke lar seg styre. Det er ikke sikkert det passer inn i familien, sier aktor i sin prosedyre.

«Detaljert» anmeldelse

Den fornærmede kvinnen anmeldte idrettsprofilen i juni 2019. Ifølge aktor var det en «detaljert» anmeldelse, og aktoratet mener dette taler for domfellelse.

– Hun ga en lang og detaljert forklaring der hun ga flere vitner som skal ha sett disse hendelsene, sier Allum.

Hun beskriver forklaringen som sammenhengende og konsistent.

– Jeg mener hun har gitt den samme forklaringen og den samme versjonen over tid, og det styrker hennes troverdighet, sier aktor.

Medisinsk rapport

Det er også gjort en rettsmedisinsk rapport av arr kvinnen har på kroppen.

Aktor mener kvinnens forklaringer stemmer godt overens med arrene som er dokumenterte i retten, og at historien hennes er forenelige med arrene. Blant annet har forklaringer som beskriver stump vold, blitt styrket av de dokumenterte skadene på hennes kropp, konkluderer den rettsmedisinske undersøkelsen.

Idrettsprofilen har en svær annen versjon, og føler hans tidligere ektefelle er ute etter å ødelegge livet hans.

– Først vil jeg si til retten at jeg er rystet og sjokkert over tiltalen og anklagene mot meg. Jeg har ikke mishandlet, voldtatt eller truet henne, var det første han sa da han inntok vitneboksen.

Han sa at han aldri følte seg bra nok for sin tidligere ektefelle, og at det snare tvert imot var han som ble kontrollert. Blant annet skal han aldr ha fått lov til å dra på guttetur, og at han ikke fikk være med på julebord med kompiser.

Nå mener han kvinnen er sjalu og skal ta hevn.

– Etter at jeg gikk fra henne (den tidligere ektefellen) har jeg opplevd en konflikt jeg aldri har opplevd før. Hun aksepterer ikke at jeg gikk fra henne, og aksepterer ikke at jeg ikke kommer tilbake. Hun vil ha meg for seg selv, og hvis ikke hun får meg, så skal ingen andre få ha meg heller. –Hun skal ta hevn, sa han.