Kø på ladestasjonene har etter hvert blitt et problem flere steder, særlig på utfartsdager.

Det skjer når mange elbiler er ute på veiene samtidig, og får behov for å lade. Nå på vinteren merkes dette særlig på veiene til og fra de store hytteområdene. Og kuldegrader gjør naturligvis sitt for å øke behovet for ladestopp.

Tesla-eierne er heldigere stilt enn andre elbileiere her, fordi Tesla har sine egne Superchargere. Her er det generelt lite køer, men også Tesla merker økt press i enkelte perioder.

Tester først i Norge og Sverige

Nå skal Tesla i gang med en spennende test. I forbindelse med vinterferien, setter de ned Supercharging-prisene med 50 prosent på bestemte dager, for å oppfordre eierne til å reise utenom utfartsdagene.

– Testen er et ledd i et større prosjekt som undersøker hvordan pris kan brukes for å oppfordre kundene våre til å bedre bruke Supercharger-kapasiteten. Norge og Sverige er de første markedene i Europa hvor slike tester gjennomføres, forteller Even Sandvold Roland som er senior kommunikasjonssjef for Tesla i Norge.

Tesla økte prisene på Superchargerne

Egne ladestasjoner er et av Teslas virkemidler for å få flere til å velge elektrisk bil. Foto: NTB Scanpix

Halv pris på tre lørdager

I forbindelse med denne testen vil alle Supercharger-stasjoner i Norge ha 50 prosent prisreduksjon på følgende dager:

Lørdag 20. februar

Lørdag 27. februar

Lørdag 6. mars

Gjeldende snittpris for Supercharging i Norge er 2,57 kr per kWt. Snittprisen vil dermed reduseres til om lag 1,29 kr per kWt på de tre lørdagene testen gjennomføres.

Gjeldende pris for spesifikke Supercharger-stasjoner hentes enklest gjennom bilenes navigasjonssystem. Det hører med til saken at Tesla fra før har svært konkurransedyktige priser.

Dropper du fredag og søndag og heller tar vinterferie-utfarten på lørdag: Da er det penger å spare hvis du eier en Tesla.

Kort Supercharger-ventetid

– Supercharging-nettverket ble bygget for å gi Tesla-eiere pålitelig og brukervennlig ladeinfrastruktur, med god kapasitet. Og selv i løpet av sommeren 2020, hvor rekordmange nordmenn ferierte i eget land, tålte nettverket den økte trafikken godt. 98,3 prosent av Tesla-eiere som Supercharget i Norge i juli 2020, fikk koblet til en lader innen 10 minutter fra ankomst ved Supercharger-stasjonenm, forteller Sandvold Roland.

For kort tid siden annonserte Tesla for øvrig betydelige vekstambisjoner for Supercharger-nettverket i 2021. De planlegger å åpne over 30 nye Supercharger-stasjoner i inneværende år.

Aldri dyrere enn bensin- eller dieselbil

Det er nå 1.006 Supercharger-ladestolper i Norge, fordelt på 72 stasjoner. Siden mars 2020 har de nye Supercharger-stasjonene Tesla har bygget utelukkende bestått av V3 Supercharging-ladestolper, som gir ladehastigheter på opptil 250 kW.

Som eneste ladetilbyder i Norge, garanterer Tesla for øvrig at Supercharging aldri vil koste mer enn å fylle tilsvarende drivstoff på en fossilbil.

