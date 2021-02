Nannestad-gjengens første hyperbil – solgt for 10 millioner

Zyrus Engineering på Nannestad består av tre fast ansatte, pluss to-tre innleide. Dette lille teamet har utviklet sin egen hyperbil. Utgangspunktet er en Lamborghini Huracan LP640-4.

Etter at Zyrus Engineering har fiklet med den, blir resultatet helt voldsomt. Den går fra å være en superbil til å bli en hyperbil. Og navnet er Zyrus LP1200 Strada.

Kort om hva det betyr: 1.200 hk som skal flytte på bare 1,5 tonn.

Bilen er godkjent for kjøring på vanlig vei. Da har du riktignok "bare" 900 hk å rutte med. Til gjengjeld er det lagt inn GPS-koordinasjon på alle racingbanene. Så når du kjører inn på banen, kan du frigjøre de siste 300 hk-ene ved bruk av din personlige kode.

Da går det rett og slett fælt. Så fælt faktisk, at det vanket en solid bot etter at bilen ble testet på verdens råeste racerbane: Nürburgring.

Noen biler tar pusten fra deg – dette er en slik bil

Kjørte for fort på racerbanen

Fordi det koster hud og hår å få leie den populære racerbanen for testing, valgte Zyrus Engineering å ta med bilen på en åpen dag (track day).

Da kjører man sammen med alle andre som er der. Men når bilen er så hinsides mye raskere enn alt annet, så blir det fort litt trøbbel.

– Vi kjørte en runde på 6.48,42 – og måtte da passere 10-12 biler. Med fart opp mot 270 km/t kan det blitt voldsomt. Vi ser i ettertid at det ble litt feil, sier prosjektleder, Radni Molhampour.

Bare for å sette dette litt i perspektiv. Tiden som ble satt av LP1200 Strada på en åpen dag, er altså raskere enn McLaren 720S, Ferrari 488 Pista, Porsche 918 Spyder – ja, egentlig det aller meste.

Her er LP1200 Strada på Circuit de Spa. Den er grundig testet på bane. Foto: Mario Klem

Les mer om Zyris LP1200 Strada her

Heftig bot

Da de kom hjem, vanket det en bot på rundt 240.000 kroner.

– Men vi har en god dialog med folkene på Nürburgring. Vi forklarte bakgrunnen og lovet å ikke gjøre det en gang til. Dermed ble boten redusert til ca 30.000 kroner. Det får vi leve med. Vi må ta noen sjanser, og da kan det bli en smekk på fingrene av og til, sier Molhampour.

Det er forresten ikke bare på "Det grønne helvete" denne bilen er testet. LP1200 Strada har fått strekke skikkelig på bena på bane i Dubai, på Circuit de Spa og en rekke andre steder. Felles er at den hanker inn imponerende rundetider over alt.

– Til høsten skal vi ta den med tilbake til Nürburgring og teste den uten annen trafikk. Da tror jeg vi skal få satt en veldig god tid.

Koenigsegg vil sette verdensrekord på 500 km/t

Fysen på "norsk" hyperbil? Da er dette bilen for deg ... Foto: Mario Klem

Første kunde

Totalt har bilen fått over 6.000 kilometer på bane. Den er med andre ord grundig testet, og før jul ble den endelig lansert. Denne uken ble det gjort avtale på salg av den aller første bilen.

– For oss er det en bekreftelse på at vi gjør noe riktig. Kundegruppen her er vant med Koenigsegg og Bugatti, så det er kresne folk. Dessuten er det etter hvert blitt mange aktører i hyperbilsegmentet. Derfor er det moro at noen velger oss, sier Molhampour.

Han og de andre har lang erfaring med racing med nettopp Lamborghini Huracan. Derfor er ikke dette bare vill styling og tuning av motoren. Det du ser har en funksjon. Den enorme vingen bak, for eksempel, bidrar mye til marktrykket på opptil 2 tonn (!) – som igjen gir deg grep, når det virkelig trengs.

Bare noen skilter som mangler her. Den blir altså godkjent for kjøring på vanlig vei.

Bekreftet: Hyper-elbilen kommer til Norge

- Den virkelige jobben starter nå

Han understreker at det er nå den hardeste jobben begynner.

– Vi må ansette mye folk. Fra å være tre fast ansatte, skal vi øke til åtte-ti, i tillegg til fire-fem innleide. En slik bil tar seks til åtte måneder å lage. Det er en enorm jobb. Produksjonsmodellen må være helt 100 prosent. Dette blir på mange måter en helt ny start for oss.

– Hvilke ambisjoner har dere i forhold til volum?

– Dette er jo en bil som det tar lang tid å lage. Målet er én til tre biler i 2021. Noe mer enn det klarer vi ikke. Lavt volum er perfekt for oss, så får vi bygget opp kompetansen og antall ansatte underveis.

Zyrus Engineering skiller seg fra mange andre, ved at de ikke går for elektrifisering. Det er mye teknologi og fintuning – men her er det ren bensinmotor som gjelder.

– Vi er litt underdog

Ryktet om Zyrus sprer seg raskt. I hele 2020 ble de omtalt på 28 internasjonale websider. Så langt i 2021 er det antallet oppe i 40.

– Vi er små og vi holder til i Norge. Da handler det om å nå ut til verden. Vi bruker nettverket vårt, i tillegg til Instagram, YouTube og kjøring, til å fortelle folk hva vi holder på med. Vi er litt underdog, og det er det mange som liker.

Hvem som nå har kjøpt den aller første modellen deres, vil de ikke ut med. Det er en "kunde i Europa". Men et lite tips: Ikke hold pusten mens du venter på å se en LP1200 Strada på norske skilter. Prisene starter på over 6 millioner kroner – og det er før avgifter. Totalt ender den fort på rundt 10 millioner kroner.

LP 1200 Strada er ikke en bil du overser i trafikken.

Hevder dette er verdens raskeste bil

Video: Bli med på akselerasjonen som tar pusten fra deg:

Tidenes raskeste Porsche er avduket