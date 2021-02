Raymond Johansen vil ut av ringen – varsler ytterligere lettelser i Oslo

– Nå er stadig flere eldre vaksinert, og det er også innført strenge tiltak på grensen. Samtidig er smittetallene på et lavere nivå, og vi har god kontroll over situasjonen. Derfor er det naturlig å gjøre noen lettelser, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB.

3. februar gikk barnehager, barneskoler og ungdomsskoler i hovedstaden over til gult nivå. Mandag følger de videregående skolene etter, og det blir lettelser for fritidsklubber.

Den «sosiale nedstengingen» som har ligget over byen i tre måneder, plukkes dermed fra hverandre steg for steg.

– Vi er i gang med en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo, og det vil vi fortsette med så lenge det ikke skjer vesentlige endringer i smittesituasjonen, sier Johansen.

Han har tidligere varslet at fritidsaktiviteter for aldersgruppen i videregående skole står først i køen for videre lettelser.

Begrenses av ringen

Tirsdag ba byrådslederen helseminister Bent Høie (H) om å få tilbake kontrollen over tiltakene i Oslo etter at mutantutbruddet i Nordre Follo er under kontroll.

Flere av restriksjonene som gjelder i dag, er nemlig fastsatt av regjeringen gjennom deres ring- og bokstavordning. Oslo er satt i ring 1, men den vil byrådslederen ut av.

– Den opprinnelige ringen rundt Nordre Follo er avviklet. I dag er Oslo i stedet i en ring med Halden og Sarpsborg, og ikke i kommunene rundt oss. Slik ønsker vi ikke å fortsette over tid, og det ga jeg beskjed til helseministeren om. Vi kjenner byen vår best og ønsker å styre tiltakene selv i dialog med nasjonale helsemyndigheter, sier Johansen.

– Uoversiktlig

Blant Oslo-tiltakene som regjeringen står bak, er blant annet skjenkestopp og stenging av kjøpesentre, treningssentre og svømmehaller. Riktignok hadde Oslo sine egne vedtak om dette før regjeringen kom på banen, med unntak av stengingen av kjøpesentre.

– Det er egentlig ikke uenighet om tiltak dette handler om. Vi vurderer tiltaksnivået ut fra smittesituasjonen og sammen med de nasjonale helsemyndighetene. Poenget mitt har vært at Oslo kommune er best egnet til å styre hvilke tiltak som gjelder her i Oslo, sier byrådslederen.

Og legger til:

– Jeg er også redd for at kombinasjonen av statlige og lokale regler, ringer og bokstavkoder gjør dette veldig uoversiktlig for folk.

Johansen har sagt at Oslo nærmer seg et bristepunkt når det gjelder tiltak. Han utdyper dette slik:

– Det sliter selvfølgelig på befolkningen. Vi ser det gjennom arbeidsledighet, konkursfrykt i næringslivet og i folks psykiske helse.