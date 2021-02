TV 2 Sumo blir til nye TV 2 Play

– Vi har allerede over en halv million strømmekunder. De forventer og fortjener tjenester i verdensklasse. Med Sumo har vi lenge konkurrert med globale giganter. Nå tar TV 2 Play over og skal løfte innholdet vårt inn i fremtiden, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

TV 2 lanserte i januar en ny visuell identitet, tilpasset alle flater, og en tydeligere merkevarestrategi. Navneendringen til TV 2 Play er et av de første synlige oppfølgingene av denne. Samtidig lanseres en sterkere satsning både på produktutvikling og kjøp av innhold tilpasset strømmetjenesten.

– Den personlige opplevelsen styrkes



– Fremover vil kundene merke at den personlige opplevelsen styrkes. Ulike mennesker ser på ulike typer innhold. TV 2 Play skal løfte frem innhold som passer de preferansene du som kunde har. I tillegg vil vi fortsette å være tett på med engasjerende historier, slik vi har vært i snart 29 år, sier Sandnes.

Kombinert med en økt satsning på film og serier, skal det bli lettere å finne innholdet som passer deg. Det bygges samtidig videre på en rekke oppgraderinger. I 2020 lanserte TV 2 både muligheten for leie av film i strømmetjenesten, og 4K-kvalitet på Premier League-kamper.

– Vår viktigste jobb er å gjøre oss fortjent til folks tid. Vi vil fylle den tiden med innhold som betyr noe for dem, på alle flater. TV 2 skal fortsatt by på bredde i innhold, fra nyheter, sport og norske serier, til konkurransedrevet reality og spennende internasjonale serier, sier Sandnes.

– Være der folk er



Samtidig vil brukerne oppleve at TV 2s plattformer knyttes tettere sammen. Video vil få en større plass på for eksempel TV2.no og opplevelsen skal tettere på TV 2 Play.

– Vi må være der folk er til enhver tid. Noen ser korte klipp mens de er på farten, mens andre ønsker å se en god film hjemme i stua. Vi skal levere begge deler – og vi skal gjøre det enkelt å finne innholdet enten man kommer inn via TV2.no eller via TV 2 Play. TV 2 er et av mediene nordmenn har høyst tillitt til. Med dette fortsetter vi å styrke oss på alle flatene kundene bruker, og knytter TV 2-universet tettere sammen, forklarer Sandnes.

TV 2 Play er et navn som ikke krever ressurser å innarbeide – men som er selvforklarende. Her vil kundene kunne få tilgang til alt av TV 2s innhold. TV 2 følger med dette etter andre nordiske aktører som TV 2 Danmark og TV 4 i Sverige, som begge har valgt «Play» som navn på deres strømmetjenester.